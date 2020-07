Terminbuchung: “Einkaufsberatung mit einem Specialist” im Apple Store

Ihr habt einen Apple Store in der Nähe und wollt euch über ein Apple-Produkt informieren? Normalerweise kann man einfach in den Store spazieren und sich einen freien Mitarbeiter schnappen. Aufgrund von Corona-Regeln ist die Anzahl der Personen im Store begrenzt und wer lange Wartezeiten vermeiden will, kann jetzt einen Beratungstermin buchen.

In der Apple Store-App (App Store-Link) scrollt ihr einfach bis “Stores in der Nähe” und wählt dort die Option “Reservier einen Termin für eine persönliche Einkaufsberatung mit einem Specialist.” aus. Danach könnt ihr noch wählen, welches Produkt euer Interesse geweckt hat und zu welcher Uhrzeit die Beratung stattfinden soll. Apple bietet hier mehrere Zeitfenster mit einer Beratungszeit von 15 Minuten an.

So könnt ihr euren Besuch besser planen und könnt eventuelle Warteschlangen umgehen. Der Specialist wird zur angegebenen Uhrzeit für euch bereitstehen und eure Fragen beantworten.