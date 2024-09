Tineco Floor One Stretch S6: Sehr guter Wischsauger für 449 Euro

Mittlerweile gibt es Wischsauger – oder besser gesagt Nass- und Trockenstaubsauger – wie Sand am Meer. Zu einer der Premium-Marken in diesem Segment zählt Tineco. Der Hersteller verkauft aktuell eines seiner Top-Modelle aus 2024 zum Sonderpreis: Den Tineco Floor One Stretch S6 bekommt ihr aktuell für 449 Euro (Amazon-Link).

Der reguläre Preis für das Modell liegt bei 599 Euro, das letzte richtig gute Angebot gab es vor eineinhalb Monaten am Prime Day. Aber selbst dort war der Wischsauger mit einem Preis von 479 Euro etwas teurer als jetzt. Aber was bekommt ihr eigentlich für euer Geld?

„Das neue Flachdesign von Tineco weiß zu überzeugen und sorgt dafür, dass auch schwer zugängliche Areale sauber werden. Ich bin mit der Handhabung sehr zufrieden, auch ohne motorisierte Räder. Der Wischsauger hat Flecken zuverlässig entfernt und vor allem die Selbstreinigung mit der anschließend High-Speed-Trocknung sind beeindruckend gut“, hat Freddy damals in seinem Testbericht festhalten können.

Neben dem flachen Design, das die Reinigung unter Möbeln erleichtert, punktet der Tineco Floor One Stretch S6 außerdem mit der beidseitigen Kantenreinigung oder auch der Stehfunktion, wenn man mal kurz eine Pause einlegen muss. Außerdem gibt es einen komplett trockenen Modus ohne Wasser, dank der auch mal über einen kurzen Teppich gefahren werden kann.

Weitere Eindrücke rund um den Tineco Floor One Stretch S6 haben wir auch in einem Video für euch gesammelt, das ihr unten sehen könnt. Dort gibt es auch die ersten Eindrücke rund um die Handhabung des Geräts, falls ihr mit so eine Wischsauger bisher noch keine Berührungspunkte hattet.

