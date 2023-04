Tonies Hörspiel-Transporter zeigt eine Schwäche der Box auf

Die Toniebox hat in den vergangenen Jahren die Kinderzimmer erobert. Und auch wenn unser Sohn mittlerweile auch eine Tigerbox hat, ist die Toniebox weiter im Einsatz. Insbesondere dann, wenn es am Wochenende zu Oma und Opa geht. Verpackt wird sie dann im Tonies Hörspiel-Transporter.

Den 28 x 13 x 19 Zentimeter großen Tonies Hörspiel-Transporter gibt es in drei verschiedenen Designs zum Preis von 35 bis 40 Euro. Durch die Galaxie, unter dem Zaubermond und hinter dem Regenbogen stehen als Designs zur Auswahl. Abgesehen von der optischen Gestaltung sind die Taschen baugleich.

Neben einem Tragegriff und einem verstellbaren Tragegurt findet ihr außen einen großen Reißverschluss, mit dem man den Transporter öffnen kann. Das Innere ist in drei Fächer unterteilt: Die Mitte ist für die Toniebox reserviert, links und rechts kann Zubehör wie Kopfhörer oder Ladegerät untergebracht werden.

Im Deckel sind sechs kleine Fächer untergebracht, in denen Tonie-Figuren aufbewahrt und transportiert werden können. Zudem hat der Deckel einen Haken, damit man die ganze Tasche beispielsweise an einer Türklinke aufhängen kann. Das ist praktisch.

Kleine Lautsprecherklappe ist eine pfiffige Idee mit einem Haken

Richtig pfiffig ist die kleine Öffnung auf der Vorderseite des Tonies Hörspiel-Transporters. Sie kann mit einem Reißverschluss geöffnet werden und gibt den Lautsprecher frei. So kann man Musik oder ein Hörspiel hören, ohne die Tasche öffnen zu müssen.

Komplett durchdacht ist das aber nicht. Schließt man nämlich den Deckel und es steht keine Figur auf der Toniebox, kommen die im Deckel untergebrachten Figuren dem Lautsprecher so nahe, dass die Wiedergabe startet. Wenn die Toniebox ausgeschaltet ist, ist das kein Problem, dann passiert nämlich nichts. Ist sie dagegen angeschaltet, schaltet sie sich erst nach 10 Minuten ohne Aktivität automatisch aus.

Gerade in Verbindung mit dem Tonies Hörspiel-Transporter wird also deutlich: Der Toniebox fehlt eine Möglichkeit, manuell ausgeschaltet zu werden. Das ist in diesem Fall wirklich etwas unpraktisch und etwas schade, denn ansonsten gefällt mir und vor allem meinem Sohn die Transporttasche wirklich gut.