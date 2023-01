Tigerbox Touch: Dank Update noch mehr Möglichkeiten

Unser vier Jahre alter Sohn beschäftigt sich aktuell noch mit seiner Toniebox, irgendwann in diesem Jahr werden wir aber wohl den Wechsel zur Tigerbox Touch vollführen. Unter anderem auch aus Kostengründen, denn im Gegensatz zu den einzelnen Figuren der Toniebox setzt die Tigerbox Touch alternativ auch auf ein Streaming-Paket mit einer monatlichen Pauschale. Ein Jahr Zugriff auf über 10.000 Hörspiele gibt es für knapp 60 Euro oder umgerechnet 5 Euro pro Monat.

Mit dem jüngsten App-Update hat die Tigerbox Touch nun wieder etwas dazu gelernt. Interessant sein dürfte das Update vor allem für Familien mit mehreren Kindern und mehr als einer kleinen Box. Hier ein Blick auf die Update-Beschreibung der Tigertones-App:

Legt verschiedene Profile an und ordnet sie einer Tigerbox Touch zu. Stellt verschiedene Zeitfenster und die tägliche Nutzungsdauer für die Tigerbox Touch ein. Und freut euch außerdem über eine erweiterte Fernsteuerung!

Während mir leider keine genauen Informationen dazu vorliegen, was genau die erweiterte Fernsteuerung bietet, ist die Sache mit den Profilen schon sehr praktisch. Immerhin kann man über die App nicht nur Zeitfenster und Nutzungsdauer festlegen, sondern auch den Zugriff auf verschiedene Inhalte und Themen freigeben. Und ein vier Jahre altes Kind hört definitiv andere Sachen als ein acht Jahre altes Kind. Immerhin können die Kids ihre Geschichten über ein einfaches Interface und ein Touch-Display selbst aussuchen.

Im Zuge dessen gibt es übrigens auch ein neues Ticket für die Tigerbox Touch: Die Edition 2023. Hier sind bis zu fünf Profile inklusive, also so etwas wie ein Familienticket. Das Jahres-Ticket gibt es aktuell mit einem satten Rabatt für rund 84 Euro, was aus meiner Sicht ein moderater Aufpreis ist. Am Ende ist das aber ohnehin nur interessant, wenn ihr mehr als einen Lautsprecher des Herstellers nutzt.