Top-Manager für Services und Abos verlässt Apple

Peter Stern, Vice President of Services bei Apple, verlässt laut Informationen von Business Insider nach rund 6 Jahren das Unternehmen. Verantwortlich ist der der Top-Manager für die Services und Abos in den Bereichen Apple TV+, Apple News+, iCloud, Apple Fitness+, Books, Apple Arcade und Apple One. Stern arbeitet seit über sechs Jahren für Apple und berichtet an den Chef der Services Eddy Cue. Davor war er Executive Vice President und Chief Strategy Officer bei Time Warner Cable.

An der Seite von Cue war Stern in letzter Zeit an der Entwicklung von Sportinhalten für Apple TV+ beteiligt und kümmerte sich auch um andere wichtige Dienste von Apple. Mit Sterns Weggang wird Apple sein Dienstleistungsgeschäft umstrukturieren müssen. Stern teilte seinen Kollegen mit, dass er das Unternehmen verlässt, um mehr Zeit an der Ostküste zu verbringen, und dass er Ende des Monats Apple verlassen wird. Laut Business Insider wurde er als möglicher Nachfolger von Eddy Cue gehandelt, der in Zukunft die Dienstleistungssparte von Apple hätte übernehmen können.

Apples Services werden immer wichtiger, im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die Dienstleistungssparte von Apple 78 Milliarden US-Dollar, 10 Milliarden US-Dollar mehr als 2021. Mehr Verantwortlichkeiten sollen nun der Apple Music-Chef Oliver Schuster und der Design-Manager Robert Kondrk übernehmen.