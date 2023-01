Onvis CT3: Tür- und Fenstersensor mit HomeKit und Thread startet

Im Mai letzten Jahres haben wir berichtet, dass Onvis an neuem Zubehör mit Thread arbeitet. Nun steht der Tür- und Fenstersensor Onvis CT3 (Amazon-Link) zum Kauf bereit und liefert Support für HomeKit und Thread aus. Die neue Version bietet schnellere Reaktionszeiten und eine längere Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Sensor wird einfach per HomeKit eingebunden und kann neben Bluetooth auch über Thread funken. Hier ist natürlich eine Thread-Steuerzentrale notwendig, zum Beispiel ein HomePod mini. Ein zusätzlicher Hub wird nicht benötigt, zudem könnt ihr den Sensor und dessen Status auch in Automationen einbinden. So könnt ihr bei geöffneter Tür oder Fenster die Heizung abschalten.

Der neue Sensor von Onvis ist 45 x 31 x 15 Millimeter groß und wird mit einer CR2450 Knopfzelle betrieben. Im Zusammenspiel mit dem sparsamen Bluetooth 5 kommt man auf eine ungefähre Laufzeit von einem Jahr. Support für Matter gibt es nicht.

Der neue Onvis CT3 Sensor kostet 31,99 Euro, im Doppelpack zahlt man 49,99 Euro. Im Vergleich: Der Eve Door & Window kostet 39,95 Euro, wird aber auch mit Matter kompatibel gemacht.