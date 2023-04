Reift am Kunden: Auch die Postbank spendiert der neuen App Updates nur häppchenweise

Kurzer Exkurs: Als Jugendlicher haben meine Eltern mir ein Konto bei der Postbank eingerichtet. Damals war mir die Wahl das Geldinstituts natürlich völlig egal und ich habe mein Konto mehr als 20 Jahre dort gepflegt. Vor ein paar Jahren habe ich die Reißleine gezogen, der technologische Fortschritt und die konsequente Ablehnung von Apple Pay haben den Ausschlag gegeben. Ich bin zur DKB gewechselt und bin dort auch immer noch. Die Konditionen haben sich zwar auch geändert, aber damit komme ich klar.

Und die Postbank macht das gleiche wie die DKB – zumindest wenn es um die neue iPhone-App geht. Zuerst wirft man den Kunden und Kundinnen ein rudimentäres Gerüst vor die Füße, um die App dann am Kunden reifen zu lassen. Während die DKB ihre App über Jahre hinweg langsam aber sicher zu einer echten Banking-App entwickelt hat, steht die Postbank noch am Anfang. Die neue Postbank-App wurde kurz vor der Jahreswende veröffentlicht und bot damals nicht mehr als eine Anzeige des Finanzstatus.

Seitdem wurden in knapp fünf Monaten fünf Updates veröffentlicht. Immer wieder macht man weitere Funktionen häppchenweise verfügbar. Im Vergleich zum alten Postbank Finanzassistent bietet die neue App zwar eine moderne Optik, der Funktionsumfang ist derzeit aber sehr mau. Diese Funktionen sind mit an Bord:

Kontostand und Umsätze

Ihre Finanzen auf einen Blick

Anzeige von Details für Positionen im Wertpapierdepot

Volltextsuche für Umsätze

Filter für die Transaktionssuche

Überweisungen

Sie erledigen Überweisungen, richten Daueraufträge oder Terminüberweisungen ein

Komfortabel freigeben mit BestSign oder Gesichtserkennung

Eigene IBANs und WKNs können in die Zwischenablage kopiert werden

Überweisung auf Unterkonten

Erstellen von neuen Vorlagen

Vergangene Überweisungen aus der Transaktionsliste können erneut überwiesen werden

Gesamtsaldo der Finanzübersicht kann individuell angepasst werden

Aktive Daueraufträge können über das Menü im Tab „“Überweisen““ eingesehen werden

Filial- und Geldautomatensuche

Finden Sie Bankfilialen, Service Terminals oder Geldautomaten in Ihrer Nähe

Entdecken Sie Supermärkte, die Bargeld auszahlen

Sonstiges

Grundlegende iPad Unterstützung

Die Bewertungen im App Store zeichnen das gleiche Bild. Die neusten Bewertungen sind vernichtend, aktuell gibt es bei über 3.000 Rezensionen nur magere 1,3 von 5 Sterne. Immerhin: Der alte Postbank Finanzassistent ist weiterhin verfügbar und kann auch weiterhin genutzt werden.

Abgesehen davon hat die Postbank in letzter Zeit immer wieder mit Schlagzeilen überrascht. Aktuell sind zum Beispiel keine Standard-Überweisungen möglich, man solle doch Echtzeit-Überweisungen nutzen, wobei die Kosten erstattet werden. Diverse Arbeiten am System haben zahlreiche Einschränkungen und Downzeiten mit sich gebracht. Ob man so seine Kunden und Kundinnen zum Verbleib anregt, ist fraglich.