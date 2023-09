Apple Pay bei der Postbank: Das sind die Voraussetzungen

Ende 2018 ist Apple Pay in Deutschland gestartet und die Postbank hat nach knapp 5 Jahren Wartezeit eingesehen, dass Apple Pay ein attraktives Angebot ist. Seit Mitte September ist Apple Pay auch bei der Postbank verfügbar, allerdings nicht für alle Karten.

„Wir freu­en uns, dass wir un­se­ren Kunden und Kundin­nen die­se in­no­va­ti­ve, si­che­re und per­sön­li­che Be­zahl­mög­lich­keit an­bie­ten kön­nen. App­le Pay ist ein kom­for­ta­bler und zu­neh­mend ge­frag­ter Ser­vice bei den Post­bank Kunden und Kundinnen“, sagt Achim Kuhn, Lei­ter Pro­dukt­ma­nage­ment. Bei diesen Aussagen stellt sich ja die Frage, warum der Bezahlservice in den letzten 5 Jahren seitens der Postbank so stark boykottiert wurde…

Apple Pay bei der Postbank mit diesen Karten

Apple Pay ist für die Postbank Mastercard und die Postbank Card plus verfügbar. Wer eine Postbank Visa Card oder noch gar keine Kreditkarte im Einsatz hat, kann die kostenlose und sofort verfügbare Postbank Card plus virtual bestellen. Die virtuelle Karte kann in der Postbank-App unter Services → Apple Pay bestellt werden. Die Karte steht sofort bereit und kann auch für Online-Zahlungen verwendet werden. Wer schon eine Postbank Mastercard Kreditkarte oder Postbank Card plus besitzt, kann keine Postbank Card plus virtual beantragen. Außerdem ist eine Bestellung der Postbank Card plus virtual nicht möglich, sofern man ein Gemeinschaftskonto oder ein Business Girokonto bei der Postbank führt.

Einrichtung von Apple Pay mit der Postbank

Solltet ihr der Postbank die Treue gehalten haben, weder gewechselt, noch eine andere Karte mit Apple Pay besitzen, ist der Service für euch „brandneu“. Auf YouTube gibt es ein Kurzvideo im Hochformat, das zeigt, wie die Karte in Apple Pay hinterlegt wird. Ein Hexenwerk ist das nicht, auf dieser Sonderseite bei der Postbank könnt ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung abrufen.

Abschließend die Frage an euch: Seid ihr noch Kunde oder Kundin bei der Postbank? Habt ihr jetzt endlich Apple Pay eingerichtet? Oder habt ihr längst, wie ich auch, gewechselt?