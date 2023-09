iPhone 15 Pro Action Button: Warum so funktional eingeschränkt?

Mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max hat Apple den seit dem ersten iPhone verfügbaren Stummschalter gegen einen neuen Action Button getauscht. Der neue Knopf kann euer iPhone weiterhin stummschalten, zudem sind aber weitere Aktionen möglich, die ihr teilweise auch individuell anpassen könnt.

Diese Aktionen kann der Action Button ausführen

Stummmodus : Das iPhone lautlos stellen oder Töne wieder aktivieren

: Das iPhone lautlos stellen oder Töne wieder aktivieren Fokus : Einen Fokus-Modus ein- und ausschalten

: Einen Fokus-Modus ein- und ausschalten Kamera : Die Kamera-App öffnen und direkt ein Foto oder Video aufnehmen

: Die Kamera-App öffnen und direkt ein Foto oder Video aufnehmen Taschenlampe : Das LED-Licht auf der Rückseite ein- und ausschalten

: Das LED-Licht auf der Rückseite ein- und ausschalten Sprachmemo : Eine Sprachaufzeichnung starten oder stoppen

: Eine Sprachaufzeichnung starten oder stoppen Übersetzen : Die Übersetzen-App starten und ein Gespräch oder einen Text übersetzen

: Die Übersetzen-App starten und ein Gespräch oder einen Text übersetzen Lupe : Die Lupen-App öffnen und mit der Kamera Objekte vergrößert anzeigen

: Die Lupen-App öffnen und mit der Kamera Objekte vergrößert anzeigen Kurzbefehl : Eine App starten oder einen anderen beliebigen Kurzbefehl ausführen

: Eine App starten oder einen anderen beliebigen Kurzbefehl ausführen Bedienungshilfen: Kleine Helfer wie VoiceOver oder Zoom aktivieren

Vor allem über die Kurzbefehle kann man so Aktionen auf den Knopf legen, die standardmäßig nicht verfügbar sind. Dennoch stellt sich die Frage, warum Apple den Einsatzzweck des Buttons so stark begrenzt. Was spricht gegen einen langen Klick oder einen Doppelklick für weitere Aktionen?

Ein Beispiel: Drückt man einmal auf den Action Button wird der Fokus Zuhause aktiviert, drückt man lange auf den Knopf der Fokus Arbeit. Natürlich könnte man auch komplett unterschiedliche Funktionen definieren, derzeit kann der Action Button halt genau nur eine Aufgabe erledigen – und das ist seitens Apple wohl künstlich beschränkt.

Die Entwickler bei Apple sind sicherlich in der Lage genau solch eine Funktionalität zu integrieren, allerdings beschränkt sich Apple derzeit auf nur eine einzige Funktion. Warum es zu dieser Entscheidung bekommen ist, wissen wir nicht. Gut möglich, dass Apple das ganze so einfach wie möglich halten will. Ob Apple mit einem weiteren Update neue Funktionen für den Action Button bereitstellen wird? Das wäre ja durchaus möglich, allerdings kann ich mir das nicht vorstellen. Hier wartet Apple bestimmt auf das nächste iPhone und verkauft den Doppel-Klick des Action Buttons als neues Highlight des iPhone 16 Pro.

Drittanbieter-Zugriff auf den Action Button

Derzeit ist der Zugriff auf den Action Button durch Drittanbieter nicht vorgesehen. Aber auch hier könnten sich tolle Möglichkeiten ergeben. In Spielen hätte man so eine weitere Taste, bei Shooter-Games kann ich mir das wirklich praktisch vorstellen, hier hätte man dann eine Art Schulter-Taste. Ich bin mir sicher, würde Apple den Zugriff auf den Button für Entwickler und Entwicklerinnen freigeben, würden die Möglichkeiten schlagartig in die Höhe steigen.

Welche Funktionen nutzt ihr?

Derzeit nutze ich meinen Action Button noch als herkömmlichen Stummschalter. Da man diese Option auch sehr gut über das Kontrollzentrum erreicht, könnte ich den Action Button auch anderweitig nutzen. Im Laufe der Zeit wird sich zeigen, welche Funktion ich häufiger nutze und welchen Shortcut ich möglicherweise auf den Action Button programmiere.

Wie sieht es bei euch aus? Welche Aufgabe übernimmt der Action Button in eurem iPhone? Habt ihr sogar einen praktischen Kurzbefehl programmiert? Nutzt gerne die Kommentare für einen konstruktiven Austausch.