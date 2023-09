Apple Pay: Nach langem Warten auch bei der Postbank

Nachdem die Postbank im August schon angekündigt hatte, dass das nächste Update App-Update das mittlerweile lang ersehnte mobile Bezahlen mit Apple Pay beinhalten werde, gibt es nun Hinweise darauf, dass es morgen soweit sein könnte. Immerhin taucht die Postbank nun bereits in Apple Wallet als Auswahlmöglichkeit auf.

„Mit dem kommenden App Update in den nächsten Wochen freuen wir uns Ihnen Apple Pay für Ihr mobiles Bezahlen mit dem iPhone und der Apple Watch anzubieten“, schrieb die Postbank im Update-Text zum letzten Update ihrer Banking-App. Was im August noch in diffuser Ferne lag, soll nun in greifbare Nähe gerückt sein: Morgen könnten nun auch Postbank-Kunden endlich via Apple Pay bezahlen.

Darauf deuten mehrere Dinge hin: Ruft ihr das Wallet auf, findet ihr ab sofort bereits einen Eintrag für die Postbank, wenn ihr eine neue Kredit- oder Debitkarte hinzufügen möchtet. Das lässt vermuten, dass auch von Apple-Seite bereits alles in die Wege geleitet wurde, um Apple Pay nun auch für Postbank-Kunden zu ermöglichen.

Dienstag ist „Apple Pay Tag“

Da neue Apple-Pay-Anbieter außerdem traditionell am Dienstag freigeschaltet werden, liegt der Gedanke nah, dass es morgen nun also soweit sein könnte. Vielleicht müssen sich Postbank-Kunden also nur noch für eine kurze Weile gedulden, ehe auch sie endlich via iPhone oder Apple Watch bezahlen können.