Offiziell: Andere Bezahldienste können NFC-Chip im iPhone nutzen

Es war absehbar: Bevor die EU-Regulierung in Kraft tritt, hat Apple schon Vorschläge eingereicht und öffnet den NFC-Chip nun für weitere Bezahldienste. Bisher kann nur Apple Pay auf den NFC-Chip zugreifen und so schnelle Bezahlungen ermöglichen. Mit iOS 17.4 können auch Drittanbieter ihr Zahlungssystem via NFC anbieten.

Heißt konkret: Banken, PayPal und Co. können via NFC Zahlungen abwickeln. Das iPhone muss dazu einfach an ein NFC-fähiges Bezahlterminal gehalten werden und schon erfolgt die Transaktion. Das funktioniert genauso wie wir es von Apple Pay kennen, nur halt mit anderen Bezahldienstleistern. Ob Banken jetzt einen Rückzug von Apple Pay machen und ihre eigene Lösungen anbieten, bleibt abzuwarten.

Die Wallet-App wird nicht zwingend vorausgesetzt, Drittanbieter können einfach ihre eigene App zur Bezahlung nutzen. In den Einstellungen könnt ihr festlegen, welche App als Standard zur Bezahlung geöffnet werden soll. Klickt ihr doppelt auf die Seitentaste, kann sich also Apple Pay öffnen oder eine App eines Drittanbieters. Apple wird von Apps, die NFC für Zahlungen verwenden, verlangen, dass strenge Sicherheitsstandards eingehalten werden, zum Beispiel durch gültige Vereinbarungen mit einem autorisierten Zahlungsdienstleister.

Ab iOS 17.4

Drittanbieter können ab iOS 17.4 auf die NFC-Schnitstelle zugreifen. Die neue Softwareversion wird Anfang März zum Download bereitgestellt. Ob bis dahin Drittanbieter ihre Apps schon angepasst haben, bleibt abzuwarten.