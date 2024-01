iPad Pro: Frontkamera für Querformatnutzung in der langen Seite?

iOS 17.4 wird weitreichende Änderungen mitbringen, unter anderem die Öffnung des App Stores, Drittanbieter dürfen Zahlungen via NFC abwickeln, es sind neue Emojis mit an Bord und mehr. Allerdings weisen einige Codezeilen in iOS 17.4 auch auf Hardware-Änderungen hin.

„Während der Einrichtung von Face ID muss sich das iPad im Querformat befinden, wobei sich die Kamera am oberen Rand des Bildschirms befinden muss“, heißt es in dem Code. Bisher verfügt nur das iPad 10 über eine Kamera auf der langen Seite des iPads. Bei allen anderen Modellen ist die Kamera in der kurzen Seite verbaut und ist für eine Nutzung im Querformat unzureichend.

Schon im April werden neuen iPad-Modelle erwartet, unter anderem ein neues iPad Pro und ein neues iPad Air. Man kann davon ausgesehen, dass die Face ID Kamera im iPad Pro auf die Längsseite wandert, immerhin preist Apple das iPad Pro immer wieder als Mac-Ersatz an – und die meisten Aufgaben werden nunmal im Querformat erledigt. Da ist es nur logisch, dass die Kamera für die Nutzung im Querformat ausgelegt ist. Das iPad Pro ist das einzige Modell mit Face ID und genau aus diesem Grund weist die Codezeile auf die entsprechende Änderung hin.

iPad Air mit Face ID?

Das iPad Air wird via Touch ID in der Seitentaste entsperrt. Es ist gut möglich, dass auch die Frontkamera im iPad Air auf die lange Seite wandert, immerhin ist ja auch ein größeres 12,9″ iPad Air im Gespräch. Ob Apple das iPad Air von Touch ID auf Face ID umstellen wird, bleibt abzuwarten.