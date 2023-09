WhatsApp: Drittanbieter-Chat-Funktion zeigt Vorbereitung auf EU-Gesetz

Im neuesten Code von WhatsApp (App Store-Link) wurde eine Funktion für Chats von Drittanbietern entdeckt. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass sich die App auf die Einhaltung der EU-Gesetze zur Interoperabilität von Messaging vorbereitet. Apple wehrt sich bisher gegen Vorschläge, dass iMessage demselben Kartellrecht unterliegen würde: Der Konzern führt das unwahrscheinlich klingende Argument an, dass die europäische Nutzerbasis nicht groß genug sei, um das Gesetz befolgen zu müssen.

Die Interoperabilität von Messengern ist schon seit Jahren Bestandteil großer Diskussionen. WhatsApp als einer der ersten Messenger auf dem Markt verfügt über eine große Nutzerbasis – wer sich der App verschließt und andere Dienste wie Signal, Threema und Co. verwendet, bleibt oft von wichtiger Kommunikation ausgeschlossen, da die Messenger nicht miteinander kompatibel sind.

Das ist eines der Probleme, die die Europäische Union mit einem neuen Gesetz, dem Digital Markets Act (DMA), lösen will. Das Gesetz richtet sich speziell an Tech-Konzerne, die in ihren jeweiligen Bereichen als marktbeherrschend gelten, und verlangt von ihnen, dass sie es Start-ups leichter machen, im Wettbewerb zu bestehen. Für Messenger-Apps gilt: Sie müssen eine „Messaging-Interoperabilität“ anbieten. Das heißt, sie müssen es beispielsweise ermöglichen, dass ein WhatsApp-User mit einem Signal-User Nachrichten austauschen kann. Unternehmen, die für groß genug befunden werden, um von dem Gesetz betroffen zu sein, haben sechs Monate Zeit, um dem Gesetz nachzukommen.

WhatsApp bereitet sich auf die Einhaltung des DMA vor

WABetaInfo hat nun neuen Code in der neuesten Version von WhatsApp entdeckt, der darauf hindeutet, dass sich WhatsApp auf die Einführung der Messaging-Interoperabilität mit einer kleinen Funktion namens Drittanbieter-Chats vorbereitet. Auf einem Screenshot ist erkennbar, dass WhatsApp offenbar an einem neuen Abschnitt, der den neuen Vorschriften gewidmet ist, arbeitet. Da er sich noch in der Entwicklung befindet, erscheint der Bereich leer und ist für die Nutzer nicht zugänglich. Der Titel bestätigt jedoch, dass man sich der Messaging-Interoperabilität widmet.

Apple hingegen weigert sich weiterhin, den Aufforderungen des Digital Markets Acts nachzukommen. Das neue Gesetz zur Interoperabilität zwischen Messengern gilt für „marktbeherrschende“ Messaging-Apps, sprich für solche, die mindestens über 45 Millionen aktive Nutzer und Nutzerinnen in den EU-Ländern verfügen. In den Ländern der EU leben rund 450 Millionen Menschen. Apple behauptet, dass iMessage nicht auf diese Nutzerzahlen komme und daher keine Messaging-Interoperabilität unterstützen muss. Am EU-Markt hat iOS gegenwärtig einen Anteil von etwa 32 Prozent, was bedeutet, dass rund 144 Millionen Menschen Zugang zu iMessage haben – mehr als das Dreifache der Schwelle, ab der das Gesetz gilt.

Apple könnte laut 9to5Mac argumentieren, „dass iMessage von den meisten europäischen Nutzern nicht regelmäßig verwendet wird“. Aktuell untersuche die EU die Behauptung von Apple, was dazu führen würde, dass das Unternehmen aus Cupertino Nutzungsstatistiken vorlegen müsse. Ob diese allerdings veröffentlicht werden, ist nicht bekannt.

Screenshot: WABetaInfo.