Apple veröffentlicht Sicherheits-Update für zahlreiche ältere Systeme

In der vergangenen Woche hat Apple ein kleines Update für die aktuellen Geräte verteilt. Unter anderem die mutmaßlich „letzte“ Aktualisierung für iOS 16, darin enthalten ein wichtiges Sicherheits-Feature. „Die Verarbeitung eines in böser Absicht erstellten Bildes kann zur Ausführung von beliebigem Code führen. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem aktiv ausgenutzt worden sein könnte“, hieß es in einem Support-Dokument.

Gestern Abend hat Apple dann weitere Systeme aktualisiert, um dort vermutlich die gleiche Sicherheitslücke zu schließen. Solltet ihr ein älteres Gerät verwenden, findet ihr die folgenden Updates in euren Systemeinstellungen:

iOS 15.7.9

iPadOS 15.7.9

macOS 12.6.9

macOS 11.7.10

Solltet ihr also ein etwas älteres iPhone, iPad oder einen Mac nutzen, dann lohnt sich durchaus ein Blick auf die Software-Aktualisierung – sicher ist sicher…