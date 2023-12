WhatsApp führt einmalig abhörbare Sprachnachrichten ein

Der beliebte WhatsApp Messenger (App Store-Link) hat schon 2021 die Funktion „Einmalansicht“ eingeführt, bei der versendete Fotos und Videos nur ein einziges Mal angesehen werden können. Die Medien werden nicht gespeichert und verschwinden danach aus dem Chat. Ab sofort wird die Einmalansicht auch auf Sprachnachrichten ausgeweitet.

Sprachnachrichten können so nur einmal abgehört werden. Die Einmalansicht eignet sich für Nachrichten, die auch sensible Inhalte beinhalten können. „Du kannst jetzt selbst sensible Informationen per Sprachnachricht weitergeben, ohne dass du dir Sorgen machen musst – wenn du z.B. einem Freund oder einer Freundin deine Kreditkartendaten mitteilen möchtest oder eine Überraschung planst. Ähnlich wie die Fotos und Videos zur einmaligen Ansicht sind diese Sprachnachrichten deutlich mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet und können nur einmal angehört werden.“, lässt uns WhatsApp wissen.

WhatsApp Sprachnachrichten zur Einmalansicht

Die versendeten Sprachnachrichten sind standardmäßig Ende-zu-Ende verschlüsselt und die neue Funktion zum einmaligen Anhören von Sprachnachrichten wird den Bemühungen gerecht, fortlaufend für mehr Privatsphäre und Datenschutz zu sorgen.

Die neue Funktion zur Einmalansicht von Sprachnachrichten wird in den nächsten Tage weltweit eingeführt. Stellt sicher, dass ihr stets die neuste App-Version von WhatsApp installiert habt. Weitere Details zur Funktion Einmalansicht gibt es im folgenden Video sowie im Hilfebereich von WhatsApp.