appgefahren Adventskalender: 8. Türchen mit Senic

Okay, die Überschrift ist so vielleicht nicht ganz korrekt, denn aufmerksamen Leserinnen und Lesern dieses Blogs ist MoodPlay natürlich schon einmal über den Weg gelaufen. Angekündigt wurde das etwas andere Audio-Produkt nämlich schon im Januar, damals allerdings noch unter dem Namen Muse Play.

Mittlerweile ist der MoodPlay des Berliner Start-Ups Senic im Handel erhältlich und so ein Gadget darf bei uns im Blog natürlich nicht fehlen. Unser Testbericht ist noch nicht ganz fertig, zu unserem Glück hat uns Senic allerdings zwei MoodPlay geschickt.

Aber was kann dieses Ding eigentlich? Was aussieht wie ein Schallplattenspieler wird mit MoodBlocks gefüttert. Das sind kleine NFC-Karten, auf denen ihr beispielsweise eine Spotify-Playlist hinterlegen könnt. Diese Karten müsst ihr einfach auf den MoodPlay stellen und schon wird die gewünschte Musik auf dem von euch zuvor in der MoodPlay-App ausgewählten Sonos-Lautsprecher abgespielt.

So könnt ihr Streaming-Musik abspielen, ohne dafür ein iPhone in die Hand zu nehmen oder einen Sprachbefehl zu nutzen. Zudem könnt ihr am MoodPlay die Wiedergabe steuern und auch die Lautstärke einstellen. Neben dem MoodPlay im Wert von 249,99 Euro legen wir noch fünf Sonos Radio MoodBlocks im Wert von zusammen 34,95 Euro und fünf frei konfigurierbare MoodBlocks im Wert von 29,99 Euro obendrauf. Alle weiteren Infos gibt es direkt auf der Produktseite.

Die Lösung des 7. Türchens: Die beiden Ladegeräte von Zens können sechs Geräte gleichzeitig aufladen – das wussten 49,9 Prozent von euch. Über das Zens-Paket darf sich Katharina M. freuen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.