Acht smarte Geschenkideen für unter 30 Euro

Es sind nur noch etwas mehr als zwei Wochen bis Weihnachten. Wer einen echten Technik-Freak beschenken möchte oder sich selbst eine kleine Freude machen möchte, der findet in unserem Geschenke-Guide die passenden Empfehlungen. Heute legen wir mit einem Budget von 30 Euro los, um die etwas teureren Gadgets kümmern wir uns in den kommenden Tagen.

Dinge finden mit dem Apple AirTag

Mittlerweile gibt es ja einige Drittanbieter, die ganz ähnliche Produkte anbieten, doch nur der Apple AirTag verfügt über die besonders genaue Nahdistanzortung. Ein wunderbares kleines Gadget, um alle möglichen Dinge schnell wiederfinden zu können.

Angebot 84.305 Bewertungen Apple AirTag Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der „Wo ist?“ App

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Die AirBell versteckt den AirTag am Fahrrad

Ihr wisst schon, dass ein AirTag vorhanden ist? Fahrrad-Junkies können den Apple-Tracker ganz einfach an ihrem Drahtesel befestigen – mit der AirBell. Hier verschwinden der AirTag in einer Fahrradklingel und kann so dabei helfen, ein gestohlenes oder verlorenes Fahrrad zu finden.

Angebot 2.513 Bewertungen AIRBELL Fahrradklingel für Apple AirTag 22,2mm Durchmesser - Halterung in Klingel... SICHERES VERSTECK: Mit der 22,2mm AirBell kannst du dein AirTag (nicht im Lieferumfang enthalten) sicher und unauffällig auf dem Lenker deines...

SMARTES DESIGN: Hergestellt aus extra robustem, faserverstärktem Kunststoff. Das Ergebnis ist super einfach & innovativ zugleich: Der AirTag steckt...

Nie wieder Knöllchen dank Ooono Park

Es wird lieber Auto gefahren? Wer auf dem Supermarkt-Parkplatz zukünftig kein Knöllchen mehr für eine vergessene Parkscheibe bekommen möchte, kann diese Aufgabe von der elektrischen Parkscheibe Ooono Park erledigen lassen. Natürlich mit Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt.

ooono Park - Elektronische Parkscheibe mit Zulassung fürs Auto - Automatische... KLEIN, ABER OHO: Unsere vollautomatische Parkscheibe ist nicht nur die kleinste ihrer Art, sondern erspart Dir auch das lästige Einstellen der...

NIE WIEDER PARKSCHEIBE VERGESSEN: Knöllchen waren gestern - OOONO läutet ein neues Zeitalter der Parkzeit-Überwachung ein! Bei Stillstand Deines...

Die SmartTrack Card passt ins Portemonnaie

Der AirTag passt nicht ins Portemonnaie? Kein Problem für die SmartTrack Card von Eufy. Sie ist nicht viel dicker als zwei Kreditkarten und verbindet sich genau wie der AirTag mit Apples „Wo ist?-App. Die integrierte Batterie soll drei Jahre halten – in dieser Zeit genießt das Portemonnaie etwas mehr Sicherheit.

1.112 Bewertungen eufy security SmartTrack Card (Schwarz, 1er Pack), 2mm Bluetooth Tracker Karte,... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und SmartTrack Card zu „Geräte“ hinzufügen.

NIE WIEDER ALARM VERPASST: Mit der Karte ertönt ein so lauter Alarm, dass er gehört werden kann, auch wenn er abgedeckt ist oder sich im anderen...

Immer den Durchblick bewahren mit dem Apple Poliertuch

Gibt es ein begehrenswerteres Poliertuch als das „Original“ von Apple? Wir glauben nicht. Immerhin ist es ganz offiziell mit iPhone, iPad und Mac kompatibel – und sicherlich auch mit eurer Sonnenbrille oder der Innenseite der Windschutzscheibe.

Angebot Apple Poliertuch Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Nano­textur­glas, schonend und gründlich.

Sicher für den Gebrauch mit allen Apple Displays, auch Nano­texturglas.

Magnetische Power mit dem PowerCore Magnetic

Dauernd ist das iPhone leer und keine Steckdose in der Nähe? Mit der PowerCore Magnetic 5K von Anker benötigt man nicht einmal mehr ein Ladekabel. Dank Magneten haftet sich die Powerbank an die Rückseite des iPhones (12 oder neuer) und versorgt dieses mit „Notstrom“.

1.336 Bewertungen Anker 321 Magnetic Battery (PowerCore Magnetic 5K) 5000mAh Magnetische kabellose... KLEIN & KOMPAKT: Mit den schlanken Maßen 63,5 x 15 x 94cm passt deine Powerbank mühelos in deine Jackentasche - perfekt für Ladepower unterwegs.

5000mAh KAPAZITÄT: Mit dem leistungsstarken 5.000mAh Akku genießt du bis zu 19 Stunden erweiterte Videowiedergabezeit mit deinem iPhone 14 Pro Max.

Das sind die besten Kabel

Erhältlich in vielen verschiedenen Farben, in zwei Längen und mit USB-C oder Lightning. Die Anker PowerLine III Flow sind die besten Kabel, die ich bisher genutzt habe. Sie sind geschmeidig, verheddern sich nicht und sehen auch noch klasse aus.

10.404 Bewertungen Anker PowerLine III Flow, USB-C auf USB-C Ladekabel 100W 90cm, Typ-C Kabel,... FEEL THE DIFFERENCE: Das erste Ladekabel mit Kuschel-Effekt. Die samtweichen Graphene-Drähte mit einer Ummantelung aus Silikagel liegt sehr angenehm...

ENORME STRAPAZIERFÄHIGKEIT: Unser weichstes Kabel ist gleichzeitig unser stärkstes Kabel. PowerLine III Flow überzeugt mit einer Lebensdauer von...

Ein Netzteil für die ganze Welt

Es geht jemand auf Weltreise? Dann darf für iPhone, iPad und viele andere elektrische Geräte dieses Reise-Netzteil von Momax nicht fehlen. Es bietet fünf USB-Anschlüsse und nimmt auch klassische Stecker auf – so passt jede Steckdose.