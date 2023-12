Eve Energy: Smarte Steckdose mit HomeKit und Matter im Angebot

„Hey Siri, schalte den Weihnachtsbaum an“. So oder so ähnlich könnte es mit dem Eve Energy und einer klassischen, nicht smarten Lichterkette im restlichen Dezember auch bei euch laufen. Die dafür notwendige Hardware bekommt ihr derzeit bei Cyberport zu einem ziemlich guten Kurs. Gemeint ist natürlich Eve Energy, die smarte Steckdose mit Unterstützung für HomeKit und auch Matter.

Cyberport bietet euch heute zwei verschiedene Deals an. Versandkostenfrei zu euch nach Hause kosten zwei Eve Energy im Paket nur noch 55 Euro (zum Angebot). Etwas günstiger also als am Black Friday, als eine Eve Energy 27,95 Euro gekostet hat. Aber aktuell auch deutlich günstiger als der Preisvergleich, der inklusive Versand bei 39,95 Euro liegt.

Alternativ zum Doppelpack gibt es auch ein Bundle bestehend aus Eve Energy und dem Eve Motion Bewegungsmelder, der ebenfalls mit HomeKit und Matter ausgestattet ist. Dieser kostet im Preisvergleich 47,52 Euro, zusammen mit der Eve Energy würde man also weit über 80 Euro bezahlen. Bei Cyberport kostet das Bundle dagegen nur 61,90 Euro (zum Angebot).

Die Vorteile der Eve Energy gegenüber günstigen Lösungen

Eine smarte Steckdose mit Matter und Energiemessung bekommt man bei Amazon schon für unter 20 Euro. Dann aber ausschließlich von asiatischen Herstellern, die auf eine WLAN-Verbindung setzen. Eve Energy setzt dagegen auf Bluetooth oder noch besser in Verbindung mit einem Apple TV oder HomePod auf das zu bevorzugende Thread-Protokoll. Zudem muss man für die Nutzung der Energiemessung oder die Kopplung mit Amazon Alexa oder Google Assistant nicht extra einen Account anlegen.