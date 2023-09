Inoreader: RSS-Reader mit ansehnlichem Layout und toller Entdecken-Funktion

Im Verlauf der letzten Jahre haben bereits einige RSS-Reader den Weg auf meine Apple-Geräte gefunden. War es lange Zeit ReadKit und dann auch Lire, bin ich mittlerweile sehr zufrieden mit Fiery Feeds (App Store-Link). Doch bekanntlich haben auch andere Mütter schöne Söhne, und so bin ich kürzlich mehr oder weniger durch Zufall auf den RSS-Reader Inoreader (App Store-Link) gestoßen.

Inoreader ist gegenwärtig nativ für iOS und iPadOS im App Store verfügbar, kann aber auch über den Mac App Store als iPad-App unter macOS heruntergeladen werden. Der Download der Anwendung ist knapp 71 MB groß und erfordert mindestens iOS/iPadOS 10.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Entgegen der Beschreibung im App Store ist auch bereits eine deutsche Lokalisierung für die App vorhanden.

Inoreader lässt sich in der Basisvariante nach Erstellung eines Accounts mit E-Mail-Adresse und Passwort, alternativ auch per Apple-Login, kostenlos verwenden. Für die meisten User sollte das Gratis-Konto bereits ausreichen: Hier lassen sich bis zu 150 RSS-Feeds abonnieren, in Artikeln suchen, Google News-Alerts bekommen und die Ansicht personalisieren. Wer weitere Funktionen, darunter Keywords, Filter und Regeln, Abos für Newsletter, Social Media-Feeds und Websites ohne RSS, Push-Benachrichtigungen und eine Suche nach Sprache wünscht, kann das Pro-Abo ab 6,67 Euro/Monat bei jährlicher Zahlung abschließen. Einen direkten Vergleich zwischen dem Basis- und Pro-Account findet sich auf der Inoreader-Website.

Mehrere Layout-Optionen und übersichtliche iPad-Seitenleiste

Was bei der ersten Einrichtung von Inoreader auffällt: Die App verzichtet auf eine Einbindung von RSS-Diensten wie Feedly und Co., sondern setzt auf einen eigenen Account, der eine Synchronisation über alle Geräte ermöglicht. Es heißt daher, zu Beginn favorisierte Feeds neu zu abonnieren und diese gegebenenfalls in entsprechende Ordner einzusortieren.

Auf dem iPad lässt sich eine übersichtliche und einklappbare Seitenleiste nutzen, um die RSS-Feeds, Ordner, alle später zu lesenden Artikel, das Layout (Tag/Nacht/Automatisch) und mehr verwalten zu können. In der Artikelansicht selbst gibt es die Option, nach mehreren Kategorien zu sortieren, beispielsweise neueste oder älteste zuerst, die Artikel zu gruppieren sowie nach gelesen/ungelesen/markiert zu filtern. Besonders interessant ist die Möglichkeit, das Layout anzupassen: Neben einer kompakten Listenansicht gibt es auch eine Magazin- und eine Kartenansicht. Gerade letztere hat es mir persönlich angetan, da hier kleine Artikel-Kacheln samt Foto, Überschrift und Feed-Quelle angezeigt werden.

Inspiration aus verschiedenen RSS-Themenbereichen

Ein weiterer Pluspunkt von Inoreader ist die umfangreiche Such- und Entdecken-Funktion: Hier kann nach spezifischen RSS-Feeds Ausschau gehalten, aber auch Inspiration aus verschiedenen Themengebieten gefunden werden. Artikel aus Feeds lassen sich darüber hinaus per E-Mail oder Link teilen, zudem ist ein Sichern bei Pocket, Instapaper, Evernote, OneNote, Dropbox oder Google Drive möglich. Auch Anmerkungen und Notizen können zu jedem Artikel hinzugefügt werden. Wer über ein Pro-Abo verfügt, kann sich Artikel auch per Text-to-Speech-Funktion vorlesen lassen.

Insgesamt macht Inoreader einen wirklich guten und übersichtlichen Eindruck und bietet bereits in der Basisversion viele Funktionen, die man für die tägliche RSS-Nachrichtenübersicht benötigt. Ein Pro-Abo sei daher nur Power-Usern empfohlen, die viel mit RSS-Feeds arbeiten und auch andere Nachrichtenquellen wie Social Media-Accounts in ihre Sammlung integrieren wollen.