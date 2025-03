Amazon kündigt Frühlingsangebote ab dem 25. März an

Der Black Friday ist schon längst Geschichte und bis zum Prime Day ist es auch noch eine Weile. Kein Problem für Amazon, denn dort hat man nun die Frühlingsangebote angekündigt. Vom 25. bis 31. März bietet Amazon Hunderttausende Produkte mit Rabatten zu besonders niedrigen Preisen an.

Bei den „Spring Deal Days“ gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt in verschiedenen Kategorien. Mit dabei sind Produkte des täglichen Bedarfs, sowie Wohnartikel, Elektronik, PC, Küchenutensilien, Heimwerkerbedarf und vieles mehr. Solltet ihr noch einige Produkte auf eurer persönlichen Wunschliste haben, ist es möglicherweise lohnenswert, noch bis zum kommenden Dienstag zu warten.

Natürlich werden wir in der kommenden Woche auch einen Blick auf die Angebote werfen und die besten Deals in Sachen Apple, Smart Home und Technik für euch heraussuchen. Ein erster Deal ist bereits gestartet: Den Apple TV+ Channel könnt ihr auf Amazon sieben Tage lang gratis nutzen. Auf der Aktionsseite könnt ihr zudem einige frühe Angebote entdecken, die bereits gestartet sind.

Audible bereits jetzt auf 99 Cent reduziert

So könnt ihr Audible derzeit drei Monate lang für jeweils 99 Cent statt 9,99 Euro abonnieren. Damit könnt ihr euch mindestens drei Hörbücher zum absoluten Schnäppchenpreis sichern, selbst wenn diese regulär weit mehr als 20 Euro kosten würden.

Die Besonderheit bei Audible: Es handelt sich nicht um ein Streaming-Abo. Ihr könnt also nicht unbegrenzt viele Titel kreuz und quer hören. Dafür dürft ihr die Hörbücher, die ihr mit den Gutscheinen aus dem Abo kauft, auch nach Ablauf des Abonnements behalten. Das ist eine ziemlich faire Angelegenheit und ein großer Unterschied zu Spotify, dort ist die Bibliothek zudem nicht annähernd so groß.

Das jetzt gestartete Angebote richtet sich nicht nur an neue Kundinnen und Kunden, sondern auch an Personen, die bereits in der Vergangenheit ein Audible-Abo hatten und dieses in den letzten Monaten nicht aktiv genutzt haben. Schaut also einfach mal auf der Aktionsseite direkt bei Audible oder bei Amazon vorbei, ob das Angebot auch für euch verfügbar ist.