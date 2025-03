Fritz!Smart Energy 250: Neuer Sensor für digitale Stromzähler kann Stromkosten senken

Bereits auf der IFA 2024 hat der Berliner Hersteller AVM den Fritz!Smart Energy 250 präsentiert. Schon damals hat man angekündigt, dass der Sensor für digitale Stromzähler im ersten Quartal 2025 auf den Markt kommen wird – und dieses Versprechen hat man eingehalten. Das neue Gadget ist bereits bei MediaMarkt für 89 Euro gelistet und dürfte demnächst auch bei anderen Händlern verfügbar sein.

Mit Hilfe des Fritz!Smart Energy 250 kann man den Stromverbrauch in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus einfach beobachten und auswerten, um die eigenen Energiekosten optimieren. Voraussetzung für die Nutzung des Sensors ist lediglich ein digitaler Stromzähler. Aber Achtung: Einige Zähler sind nicht kompatibel, diese hat AVM auf einer Support-Webseite aufgelistet.

Praktisch ist vor allem ein Detail: Der Fritz!Smart Energy 250 kann nicht nur per USB-C mit Strom versorgt werden, sondern alternativ auch mit zwei AA-Batterien. Das ist prima für Sicherungskästen in Mietshäusern, die möglicherweise im Treppenhaus unterbracht sind und dort keine Stromversorgung zur Verfügung steht. Das Anbringen des Sensors ist dank der Magnet-Funktion binnen weniger Sekunden erledigt, die Kommunikation mit der zwingend erforderlichen Fritz!Box erfolgt per DECT.

Übersichtliche Analyse und langfristige Datenspeicherung

In der Fritz!App Smart Home lassen sich Verbrauchsdaten und Einsparpotenziale auf einen Blick erfassen. Zusätzlich speichert der kostenlose Dienst MyFritz!Net die Daten langfristig und ermöglicht eine Auswertung über verschiedene Zeiträume. Besonders Nutzer von Photovoltaikanlagen oder E-Ladestationen profitieren von den detaillierten Informationen, die eine bessere Steuerung des Eigenverbrauchs ermöglichen.

Smarte Automatisierung für mehr Energieeffizienz

Mit individuell einstellbaren Automatisierungsroutinen wird das Energiemanagement noch effizienter. So kann beispielsweise die Steckdose Fritz!Smart Energy 200 die Waschmaschine automatisch einschalten, sobald die PV-Anlage mehr Strom erzeugt, als aktuell verbraucht wird.

Die Möglichkeiten des Fritz!Smart Energy 250

Verbrauchsüberwachung: Der aktuelle Stromverbrauch wird in der Fritz!App Smart Home, über MyFritz!Net und im Fritz!OS fortlaufend angezeigt und für Vergleichszwecke aufbereitet.

Der aktuelle Stromverbrauch wird in der Fritz!App Smart Home, über MyFritz!Net und im Fritz!OS fortlaufend angezeigt und für Vergleichszwecke aufbereitet. Langzeitstatistiken: Auf myfritz.net können Anwender ihre Verbrauchsdaten über Wochen, Monate und Jahre hinweg auswerten.

Auf können Anwender ihre Verbrauchsdaten über Wochen, Monate und Jahre hinweg auswerten. Integration ins Fritz! Smart Home: Volle Kompatibilität mit allen aktuellen Fritz!Box-Modellen mit DECT-Basisstation.

Volle Kompatibilität mit allen aktuellen Fritz!Box-Modellen mit DECT-Basisstation. Energieeffizienz steigern: Die in der Fritz!App Smart Home dargestellten Verbrauchsdaten machen Einsparpotenziale sichtbar und liefern hilfreiche Informationen zur Optimierung des Energieverbrauchs.

Die technischen Details des Fritz!Smart Energy 250

Stromsensor für digitale Stromzähler zum Auslesen und Übertragen von Energiedaten per Infrarot

Über DECT ins Heimnetz der Fritz!Box eingebunden

Fritz!OS, Fritz!App Smart Home und MyFritz!Net zur Darstellung und Auswertung

Stromversorgung per Batterie (2 x AA Batterien) oder USB-Anschluss

Einfache Positionierung mit integriertem Magneten

Ab sofort zum Preis von 89 Euro erhältlich

Fritz!Smart Energy 250 89 EUR bei MediaMarkt kaufen