Amazon Music Unlimited für Neukunden 4 Monate kostenlos

Saturn und Amazon machen gemeinsame Sache und bieten gerade Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos an. Das Angebot richtet sich wie so oft nur an Neukunden und ist bis zum 31. Oktober 2021 gültig.

4 Monate Amazon Music Unlimited gratis testen (zum Angebot)

Für den Musikgenuss auf iPhone und iPad ladet ihr euch einfach die Music-App von Amazon (App Store-Link) und loggt euch dort mit euren Daten ein. Amazon Music Unlimited bietet mehr als 70 Millionen Songs, die ihr natürlich auch offline verfügbar machen könnt. Natürlich könnt ihr Music Unlimited auch mit einem Echo und Alexa verwenden, Befehle wie „Alexa, spiele Coldplay“ oder „Alexa, spiele die Playlist Filmmusik“ sind möglich.

Amazon Music Unlimited ist für iPhone, iPad, Android, Mac, PC, Amazon Echo, Fire Tablets, FireTV, Web, BMW & Mini und auf ausgewählten Smart TVs verfügbar.