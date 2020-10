Aviary: Neuer Twitter-Client mit Widget heute im Angebot

Im September ist Aviary (App Store-Link) im App Store aufgeschlagen und fungiert als alternative Twitter-App. Während es im Store schon feste Größen wie Tweetbot und Twitterrific gibt, ist auch Aviary einen Blick wert. Heute könnt ihr die App für iPhone, iPad und Apple Watch vergünstigt kaufen und zahlt statt 5,49 Euro nur noch 4,49 Euro.

Auch hier gibt es eine Fülle an Funktionen. Ihr könnt mehrere Accounts einbinden, von einem Dunkelmodus profitieren, die Schriftgröße ändern, Siri-Kurzbefehle nutzen, iMessage Sticker versenden oder auch ein Timeline-Widget unter iOS 14 anlegen. Natürlich sind hier alle Standard-Funktionen mit an Bord. Ihr könnt Tweets senden, eure Timeline durchforsten und auch private Nachrichten schreiben. Klickt euch für unsere detaillierte Beschreibung in diesen Bericht.

Mit 4,3 Sternen fällt die Bewertung aktuell gut aus. Ein Umstieg von einer etablierten Twitter-App lohnt aber nicht. Wer von der offiziellen Twitter-App umsteigen will, kann Aviary als gute Alternative ins Auge fassen.