Die neue Saeco Xelsis Suprema ausprobiert: Mit WLAN und Alexa

Eigentlich sollte ich ja im Oktober nach Hamburg fahren, um mir dort die neue Saeco Xelsis Suprema genauer ansehen zu können. Ein kleiner Sturm hatte etwas dagegen und weil ich die Wartezeit auf das Testgerät nicht weiter abwarten konnte, habe ich am Singles Day kurzerhand selbst zugeschlagen.

Den 1.599 Euro teuren Kaffeevollautomat gab es bei Saturn mit 11 Prozent Rabatt, zusammen mit einem Geburtstags-Coupon habe ich am Ende rund 200 Euro weniger bezahlt. Leider sind die Saeco Xelsis Suprema und auch die mit einem etwas kleineren Display ausgestattete Saeco Xelsis Deluxe am Black Friday nicht reduziert, im Rahmen der aktuellen Aktion findet ihr auf Saturn aber den Vorgänger und einige andere starke reduzierte Kaffeemaschinen. Schaut einfach mal rein.

Ich möchte euch heute meine ersten Eindrücke rund um die Xelsis Suprema schildern. Klarstellen möchte ich direkt, dass dieser Bericht kein ausführlicher Test wird, denn dafür fehlt mir einfach der Vergleich mit anderen Automaten dieser Preisklasse. Sollte ihr konkrete Fragen haben, die in diesem kleinen Erfahrungsbericht nicht beantwortet werden, könnt ihr natürlich gerne die Kommentare nutzen.

Großes Display der Saeco Xelsis Deluxe macht Bedienung zum Kinderspiel

Was mich direkt nach dem Auspacken überrascht hat: Die mitgelieferte Bedienungsanleitung fällt mehr als knapp aus und erklärt nicht wirklich, wie man den Kaffeevollautomat in Betrieb nimmt. Am Ende muss man aber nur das Stromkabel einstecken und schon geht es los: Alle notwendigen Schritte, wie etwa das Messen und Einstellen der Wasserhärte, werden sensationell einfach auf dem 7,8 Zoll großen Display erklärt – inklusive Animationen und kleinen Videos. Hier kann man wirklich nichts verkehrt machen.

Und das Display ist definitiv eines der großen Highlights der Saeco Xelsis Suprema. Ich hätte mir nur gewünscht, dass das Touchdisplay ein wenig sensitiver reagieren würde. Aber trotzdem: Man muss sich einfach mal vorstellen, dass der Bildschirm der Kaffeemaschine etwa so groß ist wie der eines iPad mini. Entsprechend einfach ist die komplette Bedienung, selbst für Gäste. Im Handumdrehen kann man aus 22 verschiedenen Getränken wählen und diese über Schieberegler nach eigenen Wünschen anpassen. Klasse: Das Vorschaubild passt sich der jeweiligen Auswahl an, so dass man direkt sieht, was am Ende aus der Maschine herauskommt.

Im Vergleich zu der Philips LatteGo, die ein deutlich kleineres Display ohne Touch hatte, gibt es einen weiteren großen Vorteil: Die Favoriten-Funktion ist echt klasse. Es können bis zu acht Profile angelegt werden, die man auch frei benennen kann. In diesen Profilen speichert man dann die gewünschten Getränke mit den passenden Einstellungen – wir haben hier Zuhause ein Profil angelegt, mit dem wir zum Beispiel Latte Macchiato passend für die verschiedenen Glas-Größen eingestellt haben. Praktisch: Es können auch zwei Getränke gleichzeitig zubereitet werden, sogar wenn Milch mit im Spiel ist.

Soweit ich das bewerten kann, ist das, was die Saeco Xelsis Suprema brüht und aufschäumt, wirklich klasse – wobei das natürlich auch immer von den gewählten Bohnen abhängig ist. Es gibt aber leider auch einige Punkte, die mir gar nicht gut gefallen.

Diese zwei Punkte sollten unbedingt verbessert werden

So gibt es beispielsweise eine Reinigungsfunktion für den Milchschlauch. HygieSteam nennt sich das System, das auch wirklich sehr gut funktioniert. Allerdings wird bei jedem Start ein Tutorial angezeigt, bei dem man mehrere Schritte wegdrücken muss. Laut Angaben des Herstellers ist das aus Sicherheitsgründen notwendig und kann nicht deaktiviert werden – zumindest ein Skip-Button, mit dem man die Reinigung sofort starten kann, wäre aus meiner Sicht ein Muss. Nach der 20. Reinigung wird es dann nämlich irgendwann sehr nervig.

Und auch die Alexa-Funktion ist aktuell wenig brauchbar. Aktuell kann man den Skill nur dafür nutzen, automatisch oder halbautomatisch Verbrauchsmaterialien wie etwa einen Wasserfilter nachzubestellen. Bei einem selbsternannt smarten Kaffeevollautomat, der über eine Alexa-Anbindung verfügt, erwarte ich als Smart Home Liebhaber aber mehr. Warum kann man nicht per Sprachbefehl eine Zubereitung starten? Warum kann man die Saeco Xelsis Suprema nicht in Routinen einbinden und sie beispielsweise morgens nach dem Aufstehen automatisch aufheizen lassen?

Ich hoffe jedenfalls, dass ich mit diesen beiden kritischen Einschätzungen nicht alleine bin. Immerhin handelt es sich dabei ja nicht um einen generellen Konstruktionsfehler, sondern um kleinere Details, die durchaus per Software-Update verbessert werden könnten. Ansonsten bin ich mit der Saeco Xelsis Suprema sehr zufrieden – und alle Kaffee-trinkenden Gäste im Haus sehr beeindruckt.