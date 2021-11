Surfshark VPN: Am Black Friday besonders günstig + 3 Monate geschenkt

Anzeige. Am Black Friday gibt es auch bei Surfshark einen tollen VPN-Deal. Ihr könnt über 80 Prozent sparen, wenn ihr das 2 Jahres-Abo abschließt. Hier gibt es dann auch noch 3 Monate kostenlos mit dazu. Am Ende zahlt ihr für 27 Monate 53,25 Euro, also 1,97 Euro pro Monat.

Surfshark VPN: 27 Monate für nur 53,25 Euro (zum Angebot)

Surfshark ist sicherlich bei vielen in den Fokus gerückt, denn der Anbieter hat im Review der Stiftung Warentest den zweiten Platz belegt. Mit über 3200 Server in 65 Ländern findet man fast immer den richtigen Standort. Einloggen könnt ihr euch dabei über fast alle Endgeräte. Es gibt Apps für Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox und Fire TV. Zudem gibt es eine strikte No-Log-Richtlinien und privates DNS.

Weitere Funktionen

Camouflage Mode : Dieser Modus stellt sicher, dass selbst der Internetanbieter nicht erkennen kann, dass ein VPN verwendet wird.

: Dieser Modus stellt sicher, dass selbst der Internetanbieter nicht erkennen kann, dass ein VPN verwendet wird. MultiHop : Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig möglich.

: Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig möglich. Verschlüsselung : Alle Daten werden stets verschlüsselt übertragen.

: Alle Daten werden stets verschlüsselt übertragen. Sicherer Protokolle : Es gibt drei verschiedene Protokolle, die als Standard ausgewählt werden können. Auf Wunsch kann nach wie vor OpenVPN ausgewählt werden.

: Es gibt drei verschiedene Protokolle, die als Standard ausgewählt werden können. Auf Wunsch kann nach wie vor OpenVPN ausgewählt werden. Integrierter Werbeblocker : Kann auf Wunsch auch Werbeanzeigen, Tracker, Malware und Phishing-Versuche blocken.

: Kann auf Wunsch auch Werbeanzeigen, Tracker, Malware und Phishing-Versuche blocken. Kundensupport: 24/7 als Live-Chat oder per E-Mail.

Bei meinen Tests konnte ich gute Geschwindigkeiten erzielen. Das Streaming ist kein Problem und funktioniert sehr zuverlässig, allerdings sind auch ein paar Server dabei, die dann nicht ganz so rasant schnell sind. Die Verbindungen sind stabil und brechen auch nach längeren Surfzeiten nicht ab. Und es gibt noch einen Vorteil: Die Geräteanzahl ist unlimitiert. Ihr könnt also die Geräte der ganzen Familie verbinden.