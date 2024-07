Günstiger als beim Prime Day: Die besten Deals des Tink Summer Sale

Heute und morgen ist mal wieder Prime Day. Das ist schön und gut, aber längst nicht jeder von uns ist Prime-Mitglied und kann die Angebote wahrnehmen. Glücklicherweise gibt es noch andere Shops, die ebenfalls spannende Deals anbieten. Da wäre beispielsweise tink.de, die in dieser Woche mit ihrem Summer Sale am Start sind. Dort gibt es auf Smart Home Produkte bis zu 60 Prozent Rabatt. Wir haben fünf Highlights für euch herausgesucht.

Nuki Smart Lock 4.0 Pro mit Keypad 2.0

Bei Amazon ist das Nuki Smart Lock der vierten Generation auf 216,99 Euro reduziert, das Keypad 2.0 kostet aber immer noch 159 Euro. Macht unterm Strich 375,99 Euro. Deutlich günstiger wird es bei diesem praktischen Bundle bei tink.de, denn hier zahlt ihr nur 349,95 Euro (zum Angebot), wenn ihr im Warenkorb den Gutschein nuki10 einlöst. Genau dieses Bundle habe ich übrigens an meiner Haustür im Einsatz und bin sehr zufrieden.

Nuki Smart Lock 4.0 ohne große Extras

Falls ihr auf die Pro-Funktionen, also beispielsweise den Edelstahl-Knauf oder das integrierte Power-Pack verzichten könnt, dann dürft ihr euch gerne zum Nuki Smart Lock 4.0 greifen. Wenn es um ein kostengünstiges und vor allem sicheres Smart Lock geht, ist das wohl die erste Wahl. Mit dem Gutschein nuki40 reduziert sich der Preis auf 139 Euro (zum Angebot). Bei Amazon zahlt ihr mal eben 183,62 Euro.

Meater Plus: Das smarte Grillthermometer

Und auch beim Meater Plus ist tink.de günstiger als Amazon. Am Prime Day ist das smarte Gadget für den Grill und Backofen auf 69,30 Euro reduziert. Mit dem Gutscheincode meater15 reduziert sich der Preis abseits von Amazon aber auf 64,95 Euro (zum Angebot). Zusammen mit der Repeater-Funktion der Ladestation und der smarten App-Anbindung gelingt euch so jedes Steak perfekt.

Netatmo Wetterstation im Premium Bundle

Dass der Preisvergleich bei diesem Bundle stark ist, haben wir schon am Montag mit euch geteilt. Und selbst am Prime Day liefert tink.de immer noch den Bestpreis für das Set bestehend aus Netatmo Wetterstation inklusive Außenhalterung mit Regenmesser und Windsensor. Mit dem Gutscheincode appgefahren20 bezahlt ihr für dieses Bundle nur 199,95 Euro (zum Angebot). Weitere Details zum Produkt findet ihr in diesem Artikel.

Sonos Era 100 im Doppelpack

Auch wenn es in den letzten Wochen von einem Teil der Community viel Kritik gab, ist Sonos immer noch der beste Anbieter für Multiroom-Sound. Noch gar nicht so lange auf dem Markt ist der Era 100, der neuen Basis-Lautsprecher von Sonos. Für das Doppelpack zahlt ihr derzeit 459,95 Euro (zum Angebot) und könnt dabei sogar zwischen der schwarzen und weißen Variante wählen. Letztere ist bei Amazon besonders teuer, hier zahlt ihr für zwei Speaker knapp 500 Euro.