Tragbare Powerstation von Jackery heute besonders günstig

Anzeige. Einige können sich einen Einsatzzweck einer Powerstation nicht vorstellen, andere hingegen sind von deren Leistungen beeindruckt. Ich helfe gerne mit ein paar Beispielen nach, denn unter anderem kann man eine mobile Powerstation unterwegs einsetzen, und zwar überall dort, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Ihr könnt nicht nur euer Smartphone, Tablet oder Computer aufladen, sondern auch größere Geräte mit Storm versorgen.

Beim nächsten Ausflug in den Park könnt ihr beispielsweise einen Elektrogrill betreiben oder eine Musikbox mit Storm versorgen. Zuhause im Gartenhäuschen habt ihr keinen Strom verlegt? Eine Powerstation hilft. Auf dem Festival einen kleinen Kühlschrank betreiben? Mit einer Powerstation ein Klacks. Ihr seht: Es gibt viele Einsatzzwecke und wer dann noch die Sonne für grüne Energie nutzt, tut sogar der Umwelt etwas gutes.

Jackery Solargenerator 300 Plus mit 40W Solarmodul

Starten wir klein, denn der Jackery Solargenerator 300 Plus (Amazon-Link) ist mit seinen 288 Wattstunden nicht ganz so kräftigt. Mit modernen LifePO4-Akkus kann der Solargenerator mit dem 40 Watt Solarmodul auch per Sonne aufgeladen werden und gibt den Strom über die die folgenden Anschlüsse wieder ab: Es gibt eine herkömmliche 230V Steckdose, zwei USB-C Ports mit 100 Watt sowie eine USB-A Buchse mit 15 Watt. Ein SOS-Licht und ein Autoanschluss sind ebenfalls vorhanden. Da es eine maximale Leistung von 300 Watt gibt, könnt ihr kleinere Verbraucher anschließen, wobei ein Wasserkocher zum Beispiel mehr Power benötigt.

Am Prime Day kostet der Jackery Solargenerator 300 Plus mit 40W Solarmodul nur 359 Euro statt 449 Euro.

376 Bewertungen Jackery Solargenerator 300 Plus 40W Mini, 288Wh Tragbares Kraftwerk mit 40W... Solargenerator im Rucksack: Mit dem 40W Solarpanel ist dieses Solargenerator-Kit der ideale Begleiter für deine Outdoor-Abenteuer. Problemloses Laden...

Solarpanel im Buchformat: Mit einem Gewicht von nur 1,2 kg ist das faltbare 40W SolarSaga branchenführend, ausgestattet mit weltweit anerkannter...

Wenn es etwas mehr sein darf

In meinem Testbericht zum Jackery Explorer 1000 Pro habe ich bereits alle Details beschrieben und bin der Meinung, dass die 1000 Pro Version mit 1002 Wattstunden ein sehr guter Einstieg ist. Die Station verfügt über 2x USB-C und 2x USB-A, an denen ihr beispielsweise ein iPhone, iPad oder Mac direkt anschließen und aufladen könnt. Zusätzlich sind zwei Steckdosen an der Front und ein Display vorhanden, das die verbleibende Kapazität sowie den Input und Output anzeigt. Mit einem Gewicht von 11,5 Kilogramm ist die Station noch gut transportierbar.

Jackery verkauft den Explorer 1000 Pro aktuell für 599 Euro statt 1.299 Euro.

Jackery Explorer 1000 Pro,1002Wh tragbare Powerstation,Solar- und Schnellladung in... ULTRA-LADESYSTEM IN NUR 1,8 STUNDEN. Bei einer Kapazität von 1002 Wh mit Solar- und AC-Eingängen bis zu 800W und mit 4 * 200 W Solarpanels braucht...

DUAL PD 100W DESIGN. 2* 100W USB-PD Anschlüsse, die eine konstante Stromversorgung für Geräte wie Smartphones, iPads, Laptops und Drohnen liefern....

