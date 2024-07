Apple Watch Ultra: SOS-Funktion rettet australischem Surfer das Leben

Immer wieder gibt es Berichte in lokalen Tageszeitungen aus der ganzen Welt, nach denen eine Apple Watch oder ein iPhone dank der integrierten Notruf-Funktionen geholfen hat, Menschen aus misslichen Lagen zu befreien, oder ihnen wertvolle Gesundheitswarnungen angezeigt haben, die auf schwere Erkrankungen hinwiesen.

Nun gibt es einen neuen Fall aus Australien, bei dem eine Apple Watch Ultra zum Lebensretter wurde. Der 49-jährige Surfer Rick Shearman aus Byron Bay, ein erfahrener Schwimmer, war am vergangenen Samstagmorgen mit seinem Surfbrett in der Brandung von Tallow Beach unterwegs und versuchte vergeblich, zurück an den Strand zu gelangen. Er geriet in die Zone der brechenden Wellen und ließ sich von der Strömung zurücktreiben, um einen Korridor zum Ufer zu suchen.

„Die Brandung zog sich über den gesamten Strandabschnitt von Broken Head bis Suffolk Park“, so Shearman gegenüber ABC North Coast. „Nach etwa 20 Minuten wurde mir klar, dass ich es nicht mehr zurück schaffen würde und Hilfe brauchte.“ Obwohl sich seine Partnerin am Strand befand, glaubte er, sie sei zum Einkaufen gegangen und entschied sich kurzerhand, von der Notruf-Funktion seiner Apple Watch Ultra Gebrauch zu machen.

„Sie hat definitiv sein Leben gerettet“

Insgesamt blieb Shearman rund eine Stunde lang in Kontakt mit dem Rettungsdienst und half ihnen dabei, seinen Standort zu lokalisieren. Der Anruf gestaltete sich aufgrund des Wellengangs und seiner Position weit draußen auf dem Meer schwierig. „Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich weit draußen auf dem Meer, wurde von Wind und hohem Wellengang umhergetrieben, und es war ziemlich schwierig, [die Apple Watch] zu benutzen“, berichtet Shearman gegenüber ABC North Coast. „Ich musste sie an mein Ohr halten, um zu hören, was vor sich ging, und mit dem Befragten sprechen.“

Nach etwa einer Stunde wurde der hilflose Surfer über eine Seilwinde eines Helikopters des Westpac Rescue Helicopter Services gerettet und sicher zum Strand gebracht. Jimmy Keogh, Rettungskraft von Surf Life Saving Far North Coast, bestätigt gegenüber der Zeitung die Wichtigkeit der Apple Watch: In den dort vorherrschenden Bedingungen sei die Apple-Smartwatch „ein Game Changer“ gewesen. „Sie hat definitiv sein Leben gerettet.“

Fotos: ABC North Coast.