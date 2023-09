Ikea Home Smart: So wird der Fernzugriff aktiviert

Im August hat Ikea die neue Funktion schon in einigen ausgewählten Ländern getestet, ab sofort ist sie auch hier in Deutschland verfügbar: Control Anywere. Damit können die verbundenen Smart Home Geräte von Ikea über die Ikea Home Smart App (App Store-Link) auch von unterwegs aus gesteuert werden.

Die neue Funktion sollte euch automatisch beim nächsten Start der Ikea-App angezeigt werden, ansonsten findet ihr Control Anywhere in den Einstellungen der Anwendung. Die Einrichtung ist dabei denkbar einfach: Ihr müsst lediglich eine eurer E-Mail-Adressen eintragen und diese dann verifizieren.

Fernzugriff in der Ikea-App bleibt optional

Direkt danach ist Control Anywhere automatisch aktiv und ihr könnt auch dann auf die mit dem Ikea-Hub verbundenen Smart Home Geräte zugreifen, wenn ihr nicht mit dem heimischen WLAN verbunden seid.

Wenn ihr Zuhause seid, kann Control Anywhere auch einfach in den Einstellungen deaktiviert werden, solltet ihr das wünschen.

Beachten sollte man in jedem Fall: Über möglicherweise bereits verknüpfte Drittanbieter-Dienste, beispielsweise HomeKit von Apple, war ein Fernzugriff bereits zuvor möglich – und ist es auch dann, wenn Control Anywhere in den Einstellungen der Ikea-App wieder deaktiviert wird.