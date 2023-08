Ikeas Smart Home App funktioniert bald auch von unterwegs

Ikea hat vielleicht nicht das beste und umfangreichste Smart Home System, das es auf dem Markt gibt, viele der Produkte sind aber absolut solide gestaltet und preislich fair unterwegs. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht allerdings: Ikea bringt das Smart Home auch zu den Personen, die sich bisher nicht groß mit dem Thema beschäftigt haben.

Bislang gab es aus meiner Sicht vor allem eine sehr große Einschränkte: Die iPhone-App Ikea Home Smart (App Store-Link) funktioniert nur im heimischen Netzwerk, nicht allerdings von unterwegs. Das scheint sich nun aber zu ändern.

Wie der niederländische Blog iCulture bemerkt hat, testet Ikea in einigen ausgewählten Ländern mit dem jüngsten Update der App eine neue Funktion mit dem Namen Control Anywhere. Dazu heißt es in der Update-Beschreibung:

Mit Control Anywhere bleibst du mit deinem Zuhause verbunden! Die App schaltet zwischen dem heimischen Wi-Fi und dem mobilen Netzwerk um, sodass du von überall auf der Welt einchecken kannst. So kannst du das Licht ausschalten, während du im Bus sitzt, oder eine schöne Szene erstellen, um dich zu Hause willkommen zu heißen.

Wann genau diese neue Funktion auch in anderen Ländern und in Deutschland verfügbar gemacht wird, ist nicht bekannt. Solltet ihr eure Ikea-Produkte bereits jetzt von unterwegs aus nutzen wollen, könnt ihr beispielsweise die HomeKit-Integration in der Ikea-App aktivieren. Dann benötigt ihr nur noch eine HomeKit-Steuerzentrale, wie etwa ein Apple TV oder HomePod.