WhatsApp: Neues Update mit HD-Foto-Option steht in den Startlöchern

WhatsApp (App Store-Link) hat am gestrigen Donnerstag begonnen, ein Update für iPhone- und Android-Geräte mit „HD-Fotos“ zu veröffentlichen. Wie der Name schon andeutet, ermöglicht dieses Feature, Bilder in hoher Auflösung mit geringer Kompression zu versenden. Die Funktion wurde in der Vergangenheit bereits von vielen WhatsApp-Usern gewünscht.

Wer bisher ein Foto über WhatsApp verschickt hat, musste damit leben, dass der Messenger das Bild automatisch komprimiert und die Auflösung reduziert hat. Auf diesem Weg wird die Bilddatei kleiner und benötigt weniger Daten für den Versand. Dies führte allerdings leider auch zu einer schlechteren Bildqualität. Mit dem nun angekündigten Update lassen sich Bilder in einer besseren Auflösung verschicken.

HD-Auflösung mit bis zu 4.032 x 3.024 Pixel

Meta-CEO Mark Zuckerberg hat angekündigt (via TechCrunch), dass die neueste Version von WhatsApp eine „HD“-Schaltfläche einführt: Diese wird angezeigt, wenn man den Versand von Bildern vorbereitet. Während die Standardqualität Fotos, die mit einem iPhone aufgenommen wurden, auf 1.280 x 960 Pixel reduziert, behält die HD-Qualität das Bild in seiner ursprünglichen Auflösung von 4.032 x 3.024 Pixeln. „HD-Fotos sind klarer. Standard-Fotos benötigen weniger Speicherplatz und lassen sich schneller versenden“, heißt es in einer Meldung der App.

Natürlich wird auch beim Versenden eines Bildes mit aktivierter HD-Option eine gewisse Komprimierung vorgenommen, aber das Ergebnis ist weit weniger aggressiv als zuvor. Wer dann ein hochauflösendes Foto über WhatsApp empfängt, bekommt die Kennzeichnung „HD“ auf dem Bild angezeigt.

Laut Meta soll die HD-Fotofunktion in den kommenden Wochen für alle WhatsApp-User verfügbar sein. Der Konzern bestätigte auch, dass man derzeit daran arbeite, dass sich bald HD-Videos versenden lassen. Um Zugang zu diesen Funktionen zu erhalten, sollte man sicherstellen, dass man die jeweils neueste Version von WhatsApp aus dem App Store geladen hat.

Foto 2: WhatsApp/Meta.