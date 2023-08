Nuki Smart Lock 3.0: Schloss jetzt für 129 Euro im Angebot

Mit dem Nuki Smart Lock haben wir in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht, Frederick und ich nutzen es es an unserer Wohnungs- beziehungsweise Haustür. Heute bekommt ihr das Nuki Smart Lock 3.0 bei tink.de zu einem richtig guten Kurs. Mit dem Gutscheincode NUKI40 bezahlt ihr für kurze Zeit nur 129 Euro (zum Angebot). Der reguläre Preis liegt bei 169 Euro, im Preisvergleich sind aktuell 159 Euro vermerkt.

Beim Nuki Smart Lock 3.0 handelt es sich um die Basis-Version des smarten Türschlosses. Im Vergleich zum deutlich teureren Pro-Modell gibt es ein nicht ganz so edles Gehäuse, zudem müsst ihr auf das wiederaufladbare Power Pack verzichten. Stattdessen kommen vier AA-Batterien zum Einsatz, ein späteres Upgrade ist aber problemlos möglich.

Ebenso müsst ihr beim Nuki Smart Lock 3.0 ohne Pro auf die integrierte WLAN-Funktion verzichten. Für die Steuerung und Verwaltung aus der Ferne sowie die Einbindung von Amazon Alexa und Google Assistant ist die separate Bridge erforderlich. Die könnt ihr entweder später kaufen, alternativ gibt es bei tink.de auch ein Bundle für 209 Euro (zum Angebot).

Funktional gibt es beim Nuki Smart Lock 3.0 keine Einschränkungen

Funktional gibt es zwischen dem günstigen Basis-Modell und der teureren Pro-Version sonst keine Unterschiede. Ihr könnt die Tür ganz praktisch per App aufschließen und zusperren – und das nicht nur mit dem iPhone, sondern auch mit der Apple Watch.

Meine Lieblingsfunktionen: Mit Auto-Unlock könnt ihr die Tür aufsperren, sobald ihr euch mit dem iPhone in der Hosen- oder Jackentasche annähert. Das funktioniert mittlerweile sehr zuverlässig und ist ungemein hilfreich, wenn man die Einkäufe trägt oder das Kind auf dem Arm hat. Ebenfalls praktisch: Dank Lock’n’Go reicht ein Knopfdruck auf das Smart Lock, um die Tür nach dem Zuziehen automatisch abzuschließen. Am Gartenhäuschen haben wir ebenfalls ein Nuki Smart Lock im Einsatz, hier in Kombination mit dem Keypad 2.0. So können wir Sachen aus dem sonst verschlossenen Schuppen holen, auch wenn wir ohne iPhone oder Schlüssel im Garten unterwegs sind.

Und abschließend die wohl wichtigste Info: Das Nuki Smart Lock funktioniert seit jeher ohne erkennbare Umbauten auf der Außenseite der Tür. Zudem lässt sich die Tür von außen weiterhin ganz normal mit dem Schlüssel auf- und abschließen. Und was gibt es an Kritik? Hier könnte man vielleicht das recht klobige Design und die im Vergleich recht hohe Lautstärke beim Schließvorgang nennen. Beides sind allerdings punkte, die mich persönlich nicht großartig stören.