macOS Ventura: Version 13.5.1 mit Bugfix für Ortungsdienste veröffentlicht

Apple hat am gestrigen Donnerstag macOS Ventura in Version 13.5.1 veröffentlicht. Das Update für den Mac behebt einen Fehler in den Ortungsdiensten und kann ab sofort auf allen unterstützten Macs über die Software-Update-Funktion in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden.

macOS Ventura 13.5.1 behebt einen Fehler, der die Einstellungen der Ortungsdienste auf dem Mac beeinträchtigt. Mac-User beschweren sich laut MacRumors seit Juli über ein Problem mit den Datenschutzeinstellungen für den Standort. Der Fehler verhindert, dass man auf die Standortberechtigungen für erste und Drittanbieter-Apps zugreifen und diese kontrollieren kann.

Unter Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Ortungsdienste waren in macOS Ventura 13.5 keine Apps aufgelistet, so dass Nutzer und Nutzerinnen nicht auf die Ortungsdienste zugreifen oder Apps sehen konnten, die Zugriff auf ihre Standortinformationen haben. Neu installierte Apps konnten ebenfalls keinen Zugriff auf den Standort erhalten.

Laut Apples Versionshinweisen behebt das macOS 13.5.1 Update das Problem, so dass die Ortungsdienste in Zukunft wie erwartet funktionieren sollten. Das Update auf macOS 13.5.1 ist rund 720 MB groß und sollte ab sofort allen Usern unterstützter Macs in den Systemeinstellungen zum Download bereitstehen.