Kleine Verbesserungen: Signal und QuickScan erhalten frische Updates

Fast jeden Tag gibt es spannende Aktualisierungen für unsere liebsten und meistgenutzten Apps auf iPhone, iPad und dem Mac. In dieser Woche erhielten unter anderem die beliebte Scanner-App QuickScan und auch der vielfach genutzte Messenger Signal entsprechende Updates. Wir zeigen in aller Kürze, was neu ist und welche Veränderungen vorgenommen wurden.

QuickScan mit verbesserter Scanqualität

Auf meinem iPhone und iPad ist die praktische, gut ausgestattete und zudem komplett kostenlose Anwendung QuickScan (App Store-Link) nicht mehr wegzudenken: Die Anwendung bietet nicht nur einen automatischen Dokumenten-Scan, sondern integriert auch eine OCR-Funktion, erstellt durchsuchbare PDFs, ermöglicht Cloud-Uploads und unterstützt Unterschriften in Dokumenten. Das Entwicklerteam von iSolid Apps verzichtet auf jegliche In-App-Käufe, Werbung, Abos und Tracking und stellt stattdessen optionale Spendenkäufe zur Verfügung.

Mit der nun veröffentlichten Version 8.1.11 gibt es drei kleine Neuerungen und Verbesserungen für QuickScan: So gibt es jetzt einen „Quick-ReScan“, bei dem nach einem Export eines Dokuments Schnellaktionen für noch mehr Effizienz angezeigt werden. Bei der Verwendung des Dokumentenverbesserungs-Filters wird nun zudem eine verbesserte Scanqualität ausgegeben. Und auch bei Paperless-ngx gibt es nun Optimierungen: Client-Zertifikate werden nun für Server mit hohen Sicherheitsanforderungen unterstützt. QuickScan ist rund 25 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät, und bekommt im App Store durchschnittlich sehr gute 4,9 von 5 Sternen spendiert.

Signal organisiert Anrufereignisse neu

Der Messenger Signal (App Store-Link) kommt auch bei mir täglich für die Kommunikation mit Familie und dem Freundeskreis zum Einsatz. Signal ist kostenlos für iPhones, iPads und den Mac im App Store erhältlich und benötigt aktuell zur Einrichtung auf dem Gerät etwa 146 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS/macOS 13.0 oder neuer. Schon seit längerem besteht auch eine deutsche Lokalisierung.

In den letzten Monaten war das Signal-Entwicklerteam sehr fleißig und hat einige spannende Updates für den Messenger ausgeliefert. So gibt es mittlerweile auch Nutzernamen bei Signal, über die sich Personen kontaktieren lassen sowie ein nachträgliches Bearbeiten von Nachrichten.

Mit der nun veröffentlichten Version 7.3 von Signal wurden kleinere Verbesserungen vorgenommen. Im Tab „Anrufe“ werden jetzt zusammenhängende Anrufereignisse automatisch organisiert und gruppiert, um für mehr Übersicht im Anruf-Bereich zu sorgen. Darüber hinaus hat man die Signal-Kamera in der App aktualisiert, um das Scannen von QR-Codes für Nutzernamen zu unterstützen. Signal ist weiterhin kostenlos und ohne weitere In-App-Käufe, Abos oder Werbung im App Store verfügbar und kommt im Durchschnitt auf sehr gute 4,6 von 5 Sterne.