Mercury Weather: Übersichtliche Wetter-App für alle Geräte

Apple liefert mittlerweile auf iPhone, iPad und Mac eine Wetter-App, zudem gibt es etliche alternativen im App Store. Heute wollen wir euch einen weiteren Kandidaten vorstellen: Mercury Weather (App Store-Link). Die App ist bereits seit einiger Zeit auf iPhone und iPad sowie der Apple Watch verfügbar, mit dem jüngsten Update kann die Universal-App auch auf dem Mac genutzt werden.

Während andere Wetter-Apps immer mehr und mehr Daten darstellen, beschränkt sich Mercury Weather auf die wesentlichen Informationen. Auf der Startseite werden dazu drei Kacheln dargestellt.

Aktuelles Wetter: In der ersten Kachel sieht man unter den Namen der ausgewählten Stadt die aktuelle Temperatur sowie die Wetterlage. Dazu gibt es Informationen zur Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt, dem Wind sowie den aktuellen UV-Index. Die Farbe der Kachel wird dem zu erwartenden Wetter angepasst.

Stundenübersicht: In der zweiten Kachel zeigt Mercury Weather eine Übersicht für die nächsten 24 Stunden an. Der simpel gestaltete Graph zeigt die erwartete Temperatur sowie die Wetterlage an.

Tägliche Vorhersage: In der dritten Kachel zeigt Mercury Weather einen Ausblick auf die kommenden Tage. Neben den Graphen gibt es für jeden Tag Informationen zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, zum UV-Index und Wind sowie der Niederschlagsmenge und Wahrscheinlichkeit. Direkt darunter kann man die monatlichen Durchschnittswerte für den ausgewählten Ort abrufen.

Solltet in der nächsten Stunde Regen drohen, zeigt Mercury Weather vor der zweiten Kachel eine Regenvorhersage an. Ebenso lassen sich alle Daten als Widget auf dem Homescreen oder Lockscreen anzeigen, dazu stehen verschiedene Widget-Größen zur Auswahl.

Informationen zu den Kosten und Premium-Funktionen von Mercury Weather

Mercury Weather bezieht seine Daten automatisch von Apple-Weather und OpenWeather. Auch um diese Abrufe zu finanzieren, gibt es ein Premium-Abonnement. Dieses kostet 2,49 Euro pro Monat oder 11,49 Euro pro Jahr. Es gibt auch eine Lifetime-Lizenz für 39,99 Euro. Wollt ihr die In-App-Käufen mit der ganzen Familie nutzen, betragen die Kosten 3,99 Euro pro Monat, 19,99 Euro pro Jahr oder 69,99 Euro für die dauerhafte Vollversion. Dafür bekommt ihr diese Funktionen geboten:

Bannerfreiheit: Befreie dich von dem Banner, der in der Wetterübersicht im Weg steht.

Befreie dich von dem Banner, der in der Wetterübersicht im Weg steht. Lockscreen-Widgets: Erhalte genaue Wettervorhersagen, ohne das iPhone zu entsperren.

Erhalte genaue Wettervorhersagen, ohne das iPhone zu entsperren. Homescreen-Widgets: Geniale Wetter Widgets direkt auf dem Home-Bildschirm.

Geniale Wetter Widgets direkt auf dem Home-Bildschirm. Apple Watch: Großartige Wetter-App für dein Handgelenk (mit hübschen Ziffernblatt-Komplikationen).

Großartige Wetter-App für dein Handgelenk (mit hübschen Ziffernblatt-Komplikationen). Historische Daten: Planen deinen nächsten Strandurlaub oder informiere dich mit aggregierten monatlichen Wetterdiagrammen über Wetternormalwerte.

Planen deinen nächsten Strandurlaub oder informiere dich mit aggregierten monatlichen Wetterdiagrammen über Wetternormalwerte. Mehr Standorte: Speicher beliebig viele Orte und behalte das Wetter in deinen Lieblingsstädten im Auge.

Aber auch ohne Premium-Abo lässt sich Mercury Weather für einen ersten Eindruck ganz gut ausprobieren. Die große Frage lautet viel eher: Wie genau und korrekt sind die Vorhersagen aus zwei Datenquellen in Mercury Weather? Genau das werde ich für euch in den kommenden Wochen herausfinden und mich dann noch einmal mit einem Fazit melden.