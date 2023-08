Lemmings: Free-to-play-Titel bekommt großes „Big Bang“-Update spendiert

Seit Ende 2018 gibt es ein offizielles Lemmings-Spiel im deutschen App Store. Lemmings (App Store-Link) kann kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und finanziert sich über In-App-Käufe. Der Download ist rund 278 MB groß und benötigt zudem iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät.

Ihr habt von den Lemmingen tatsächlich noch nie etwas gehört? Dann gibt es jetzt erst einmal ein wenig Wikipedia-Nachhilfe: „Die Spiel-Lemminge sind kleine Geschöpfe mit grünen Haaren und blauem Anzug. Sie sind nicht besonders intelligent und gehen stur geradeaus, bis sie auf ein Hindernis stoßen, in einen Abgrund fallen oder auf platzierte Objekte stoßen, die ihnen eine neue Richtung geben. Aufgabe des Spielers ist es, in diesen Automatismus mit verschiedenen Aktionen einzugreifen.“

Und genau so präsentiert sich das Spiel auch auf iPhone und iPad: In tausenden Leveln voller Gefahren und Hindernisse tippt man einfach ein Feld an, um dort eine bestimmte Aktion durchzuführen: Entweder buddelt man ein Loch, baut eine Treppe, platziert einen Blocker oder führt eine von anderen Aktionen aus.

Nun hat das Entwicklerteam von Exient mit Version 7.1 ein großes neues Update für Lemmings im App Store veröffentlicht, das unter dem Namen „Big Bang“ auf den Weg gebracht wurde. Dabei hat man auch viele Feature-Wünsche der Gaming-Community berücksichtigt. Die neuen Funktionen in Lemmings ergänzen die bestehenden und laufenden monatlichen Season-DLCs des Spiels und beinhalten Gameplay, Belohnungen, überarbeitete Turniere und mehr. Das bietet Lemmings v7.1:

Dynamit-Anleitung: Benutze Dynamit, um Blöcke mit Leichtigkeit zu zerstören und sprenge Dinge aus sicherer Entfernung in die Luft, indem du Dynamit in ein Loch fallen lässt! Eine Sauerei gemacht? Es gibt nichts, was Dynamit nicht wieder in Ordnung bringen kann.

Explosive Blockfalle: Jetzt gibt es noch mehr Knaller für dein Geld – der Explosivblock, Dynamites teuflischer Cousin, wird vorgestellt. Du denkst, die Explosion in der Ferne sieht harmlos aus? Falsch gedacht!

Schaltflächen zum Einfordern von XP-Belohnungen: Du hast jetzt die Wahl! Entscheide selbst, wann du deine XP-Belohnungen einfordern möchtest – keine Energieverschwendung mehr!

Verbesserte Belohnungsrakete: In der Belohnungsrakete gibt es jetzt eine Schaltfläche zum Einfordern. Alle nicht beanspruchten Belohnungen bleiben am nächsten Tag erhalten, also macht euch keine Sorgen, dass sie verschwinden!

Turniere überarbeitet: Die Turnierfunktion hat einen neuen Anstrich bekommen, es ist also ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen und an Wettbewerben teilzunehmen!

Social Media Buttons: Es gibt jetzt Links zu Lemmings sozialen Kanälen im Einstellungsmenü. Das Lemmings Team wird einen kleinen Vorgeschmack auf zukünftige Updates geben, also sei dabei!

Das neue „Big Bang“-Update von Lemmings kann ab sofort kostenlos aus dem deutschen App Store auf alle unterstützten iPhones und iPads geladen werden. Von den Spielern und Spielerinnen bekommt Lemmings im Durchschnitt 4,6 Sterne in den App Store-Rezensionen spendiert.