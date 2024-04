Rules: Spiele-Klassiker bekommt Update nach 7 Jahren

Erinnert ihr euch noch an Rules (App Store-Link)? Erstmals vorgestellt haben wir euch den Titel, der später auch mit dem deutschen Computerspielepreis ausgezeichnet wurde, bereits im August 2014. Es war damals so etwas wie die Hochzeit der grandiosen Premium-Spiele zum kleinen Preis und daran hat sich bei Rules zum Glück nichts geändert. Das Spiel wird auch knapp zehn Jahre nach dem Start noch für 2,99 Euro verkauft und verzichtet auf In-App-Käufe.

Zugegeben: Von dem aus deutscher Entwicklung stammenden Spiel hat man in den letzten Jahren nicht viel gehört, das letzte Update liegt sieben Jahre zurück. Jetzt gibt es aber nicht nur etliche Fehlerbehebungen und technische Verbesserungen, sondern auch einen neuen Spielmodus. Dieser ist vor allem für all diejenigen interessant, die Rules ein kleines bisschen entspannter spielen möchten.

Spielidee von Rules ist immer noch nicht langweilig

Ehrlicherweise empfehle ich euch allerdings den klassischen Spielmodus, denn dann ist Rules eine echte Herausforderung und macht am meisten Spaß. Aber worum geht es eigentlich?

In der ersten Runde muss man, immer unter dem Druck eines Zeitlimits, alle Karten in absteigender Reihenfolge antippen. In der zweiten Runde kommt dann eine weitere Regel hinzu, etwa alle Tiere oder alle grünen Karten antippen. Und so muss man sich nach und nach immer mehr Regeln merken, die nacheinander abgearbeitet werden müssen, bis das Spielfeld leer ist.

Ein Cut wird in Rules! erst nach zehn Leveln gemacht. Dann werden alle Regeln über den Haufen geworfen und es gibt wieder neuen Stoff, den man sich gut einprägen muss. Alle Einser, benachbarte Monster, alle Vögel, aufsteigend Zählen. Was stupide klingt, ist eine Herausforderung und macht wirklich süchtig.

Solltet ihr Rules vor einem Jahrzehnt noch nicht aus dem App Store geladen haben, dann solltet ihr das schleunigst nachholen. Ein richtig tolles Spiel, das für mich zu den absoluten Klassikern zählt!