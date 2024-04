iPhone 16: Größere Akkus für eine längere Laufzeit

Aus Fernost schwappen die nächsten Gerüchte rüber und ein Weibo-Leaker (via BGR) will jetzt die genauen Akku-Kapazitäten der kommenden iPhone-Modelle erfahren haben. Vorab haben frühere Gerüchte schon darauf hingewiesen, dass die iPhone 16-Modelle größere Akkus bekommen und somit auch eine längere Laufzeit aufweisen. Während das iPhone 16 Plus das einzige Modell ist, dass einen leicht kleineren Akku bekommt, sind laut Gerüchten alle anderen Varianten mit besseren Akkus bestückt.

iPhone 16: Das sind die Akku-Kapazitäten

iPhone 16 : 3.561 mAh (iPhone 15: 3.349 mAh)

: 3.561 mAh (iPhone 15: 3.349 mAh) iPhone 16 Plus : 4.006 mAh (iPhone 15 Plus: 4.383 mAh)

: 4.006 mAh (iPhone 15 Plus: 4.383 mAh) iPhone 16 Pro : 3.355 mAh (iPhone 15 Pro: 3.274 mAh)

: 3.355 mAh (iPhone 15 Pro: 3.274 mAh) iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh (iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh)

Das iPhone 15 Pro Max integriert derzeit einen Akku mit 4.422 mAh, währenddessen das kommende iPhone 16 Pro Max noch einmal zulegt und auf 4.676 mAh kommt. Durch einen erneut größeren Akku gibt es wohl auch eine längere Akkulaufzeit und das Pro Max-Modell ist ein Kandidat für das iPhone mit der längsten Akkulaufzeit jemals. Wenn das iPhone 16 Pro Max in den Markt startet, sehen wir sicherlich auch Akku-Tests, die uns genaue Werte liefern.

Vorab hat ein Leaker im Februar die Akku-Kapazitäten preisgegeben, die sich mit den obigen Werten gleichen, allerdings fehlten die genauen Werte für das iPhone 16 Pro. Das beliebte Modell bekommt einen größeren Akku, der allerdings etwas kleiner ist als im iPhone 16. Um die Akkulaufzeit weiter zu verbessern, arbeitet Apple am thermischen Design, um Probleme mit zu viel Hitze, die schlecht für den Akku ist, entgegenzuwirken. Also könnte sich die leicht erhöhte Kapazität und das optimierte Design so auswirken, dass eine deutlich längere Akkulaufzeit möglich ist.

Ich selbst nutze aktuell das iPhone 15 Pro Max und bin mit der Akkulaufzeit zufrieden. Ich lade mein Telefon immer nachts auf und schaffe mit einer vollen Akkuladung einen ganzen Tag ohne Probleme. Natürlich ist das iPhone 15 Pro Max mit dem größten Akku bestückt, allerdings muss auch das größte Display betrieben werden. Wie sind eure Erfahrungen mit der Akkulaufzeit? Seid ihr zufrieden?

Foto: concept_central/X