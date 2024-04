Apple gestaltet Webseite um: Apple Watch-Modelle besser vergleichen

Apple bietet derzeit drei verschiedene Modelle der Apple Watch an, zudem sind noch zwei weitere Sondereditionen im Programm. Den Überblick zu wahren ist für neue Interessenten nicht immer einfach und aus diesem Grund hat Apple die Vergleichen-Webseite überarbeitet und listet fortan im Vergleich auch die technischen Daten.

Auf der Webseite www.apple.com/de/watch/compare/ vergleicht Apple die drei aktuellen Modelle Apple Watch SE, Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra. In der Übersicht findet ihr die Größen gegenübergestellt, erste Informationen zum Display, den verbauten S-Chip sowie zahlreiche Funktionen der Apple Watch. Im Bereich Unterscheidungsmerkmale geht Apple ausführlich darauf ein, in welchen Belangen die Modelle unterschiedliche Materialien und Funktionen verwenden. Ihr findet dort die verschiedenen Displays gegenübergestellt oder auch Informationen zum verwendeten Material und Finishes. Gleichzeitig könnt ihr prüfen, ob Gesundheitsfunktionen und Sensoren verbaut sind, welche Sicherheitsfunktionen für Notfälle unterstützt werden, welche exakten Technologien zum Einsatz kommen und vieles mehr. Während man zuvor die Watch-Modelle nur grob vergleichen konnte, bietet Apple jetzt einen sehr detaillierten Vergleich an, um letztendlich beim Kauf das richtige Modell zu wählen.

Neue Buttons statt einfache Links

Während die deutsche Apple-Webseite ansonsten keine Neuerungen aufweist, hat Apple den US-Auftritt unter www.apple.com aufgefrischt und setzt jetzt auf Buttons statt einfache Links. Wollte man bisher weitere Informationen abrufen oder in den Kaufen-Prozess einsteigen, musste man auf den entsprechenden Link klicken, der als einfacher Text-Link angezeigt wurde. Auf apple.com sind die reinen Text-Links verschwunden, da Apple seit wenigen Tagen auf neue Buttons setzt. Das sieht definitiv ganz hübsch aus, allerdings ist noch unklar, ob Apple die Änderungen auch in anderen Länder umsetzt.