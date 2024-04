Tineco Floor One S7 FlashDry: Neuer Wischsauger mit 70 Grad Heißluft-Schnelltrocknung

Tineco hat auf Amazon seinen neusten Wischsauger gelistet, namentlich ist das der Tineco Floor One S7 FlashDry (Amazon-Link). Obwohl der neue Sauger derzeit nicht auf Lager ist, könnt ihr ihn schon vorab mit 40 Euro Rabatt vorbestellen und bezahlt dann 759 Euro statt 799 Euro. Was das neue Modell auf dem Kasten hat, erfahrt ihr folgend.

Der Tineco Floor One S7 FlashDry sorgt für saubere Böden und bietet mit der FlashDry-Technolgie eine optimierte Selbstreingung an. Im Vergleich zum Tineco Floor One S7 Pro wird die Bürstenwalze beim neuen Modell mit 70 Grad heißem Frischwasser gewaschen und so gründlicher von Dreck befreit. Gleichzeitig spült das Geräte auch die Rohrleitungen, damit sich auch dort kein Dreck absetzt oder Schimmel bildet. Da die Bürsten bei der Selbstreinigung in der Station rotieren und eine zentrifugale Lufttrocknung zum Einsatz kommt, ist die Bürste flauschiger und trockener und somit auch langlebiger.

Tineco Floor One S7 FlashDry reinigt noch besser

Mit dem Druckwasserdurchflusssystem ist gewährleistet, dass die Bürste im Wischsauger kontinuierlich und gleichmäßig mit frischem Wasser benetzt ist, um so immer mit einer sauberen Bürste den Boden zu reinigen. Gleichzeitig wird dreckiges Wasser sofort abgesaugt, damit der Dreck auf dem Boden nicht verteilt wird. Damit die Reinigung kein Kraftakt ist, sind die Rollen motorisiert und helfen sowohl bei der Vorwärts- als auch Rückwärtsbewegung. Aktuell nutze ich noch ein Modell ohne motorisierte Rollen und kann aus Erfahrung sagen, dass angetriebenen Rollen wirklich eine feine Sache sind. Wenn man sie einmal nutzt, möchte man nicht mehr ohne, da alles so schön leichtgängig ist.

Um auch in dunklen Ecken den Staub ausfindig zu machen, bietet der Tineco Floor One S7 FlashDry LEDs auf der Front an, allerdings lässt sich der Wischsauger nicht komplett flach legen. Da die Bürstenwalze beidseitig offen ist, könnt ihr auch mit beiden Seiten eine Kantenreinigung vornehmen, wobei ein Abstand von 5 Millimeter bleibt. Der Frischwassertank ist mit 0,8 Liter berechnet, während der Dreckwassertank mit 0,7 Liter etwas kleiner ist, da bei der Reinigung frisches Wasser auf dem Boden zurückbleibt. Im Eco-Modus kann der Tineco Floor One S7 FlashDry circa 40 Minuten arbeiten, wobei sich die Zeit verringert, wenn ein stärkerer Saug- und Wischmodus aktiviert ist.

Weiterhin mit an Bord ist die bekannte iLoop-Technologie, die in Echtzeit erkennt, wie verschmutzt der Boden ist. Im Automatik-Modus passt der Sauger den Modus und die Saugkraft entsprechend an und auf dem Display visualisiert ein Farbring den Grad der Verschmutzung. Weitere Informationen könnt ihr auf dem Display ablesen, unter anderem die restliche Akkulaufzeit oder etwaige Fehlermeldungen. Da es sich um ein LED-Bildschirm handelt, sind die Angaben und Werte schön ablesbar.

FlashDry-Technologie für mehr Sauberkeit

Der neue Tineco Floor One S7 FlashDry legt den Fokus auf das neue FlashDry-System, bei dem die Reinigung in der Station mit heißem Wasser und mit heißer Luft erfolgt. Das ist auf jeden Fall von Vorteil, um Gerüche zu minimieren und den Wartungsaufwand gering zu halten.

Vorbestellungen für den neuen Tineco-Sauger sind vergünstigt möglich, wann der Floor One S7 FlashDry in den Markt startet, ist hingegen noch nicht bekannt. Wenn wir ein offizielles Startdatum erhalten, reichen wir diese Info schnellstmöglich an euch weiter.

