ChatGPT streicht Accountpflicht: AI-Assistent für jedermann zugänglich

Für ChatGPT von OpenAI ist kein Account mehr nötig, wie die Entwickler jetzt bekanntgegeben haben. Demnach könnt ihr eure Anfragen an den smarten Assistent ohne Account machen, allerdings ist DALL-E 3 von der Regelung ausgenommen und ist nur mit einem aktiven OpenAI-Account nutzbar. „Wir führen dies schrittweise ein, mit dem Ziel, KI für jeden zugänglich zu machen, der neugierig auf ihre Fähigkeiten ist“, so OpenAI in einem Blog-Post.

Seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 mussten interessierte Nutzer und Nutzerinnen einen Account anlegen, um den intelligentesten Chatbot Fragen und Aufgaben stellen zu können. Der Bildgenerator Dall-E 3 ist hingegen ein kostenpflichtiger Dienst von OpenAI, zudem gibt es auf die fortschrittlichen Modelle nur dann Zugriff, wenn ihr das Portmonee zückt. Beim Microsoft Copilot ist das anders, hier könnt ihr den Bildgenerator DALL-E 3 sogar kostenlos nutzen.

ChatGPT mit sehr hohen Aufrufzahlen

Nach Angaben von OpenAI nutzen wöchentlich mehr als 100 Millionen Menschen in 185 Ländern ChatGPT. Laut SimilarWeb ist ChatGPT mit geschätzten 1,6 Milliarden Besuchern im Februar nach wie vor die meistbesuchte KI-Chatbot-Website, auch wenn Googles Gemini langsam an Fahrt gewinnt. Die Besucherzahlen sind jedoch gegenüber dem Höchststand vom Mai 2023, als die Zahl der geschätzten Besuche bei 1,8 Milliarden lag, leicht gesunken.

Nutzt ihr ChatGPT ohne Account, könnt ihr weiterhin festlegen, dass die eigenen ChatGPT-Aktivitäten nicht für das Training der KI-Modelle von OpenAI verwendet werden dürfen. Auf den Videogenerator Sora haben bisher nur eine begrenzte Anzahl von Nutzern und Nutzerinnen Zugriff und Sora ist nicht Bestandteil der Vorteile eines OpenAI-Kontos.