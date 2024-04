Apple-Analyst: AirPods Lite und neue AirPods Max für dieses Jahr geplant

Jeff Pu ist ein renommierter Apple-Analyst und Leaker, der vor allem vielen Kontakte in Apples-Lieferkette hat. Seinen neusten Informationen zufolge, wird Apple noch im Jahr 2024 günstigerer AirPods Lite sowie neue AirPods Max auf den Markt bringen.

Seine Informationen besagen, dass eine Foxconn-Tochtergesellschaft einer der Lieferanten für die günstigen AirPods Lite sein wird und die Produktion im vierten Quartal 2024 in einer Fabrik in Indien hochgefahren wird. Zuvor hat schon Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple plant, zwei neue AirPods-Modelle im September oder Oktober zu veröffentlichten, darunter ein Einstiegs- sowie ein Mittelklassemodell. Die neuen AirPods sollen dabei ein neues Design mit einer besseren Passform aufweisen, eine verbesserte Klangqualität haben und ein aktualisiertes Ladecase mit USB-C bekommen. Die neuen AirPods Max könnten eine verbesserte Geräuschunterdrückung sowie Support für Wo ist? erhalten. Unklar ist derweil, ob es sich bei den günstigeren AirPods 4 um das gleiche Modell handelt, wie die von Gurman genannten Einstiegs-AirPods.

Neue AirPods im Herbst 2024?

Eine Veröffentlichung im Herbst scheint plausibel, da Apple in diesem Zeitraum auch neue iPhones auf den Markt bringt. Pu sieht eine Markteinführung im vierten Quartal 2024, was demnach in den Zeitplan passt.