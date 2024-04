Soundcore C30i Open-Ear erinnern an teure Bose-Kopfhörer

Mitte Februar hat Bose neue Kopfhörer vorgestellt: Die Bose Ultra Open Earbuds. Es handelt sich dabei nicht um Over-, On- oder In-Ear-Kopfhörer, sondern um Open-Ear-Kopfhörer. Möglicherweise wird das ein neuer Trend? Auch Anker wird demnächst neue Kopfhörer in dieser Bauweise auf den Markt bringen. Wir haben bereits die ersten Details der Soundcore C30i Open-Ears für euch.

Ganz ähnlich wie die Bose Ultra Open Earbuds werden auch die Soundcore C30i Open-Ear über das Ohr geklemmt, statt sie ins Ohr zu stecken. Das soll für einen noch höheren Tragekomfort sorgen, was wohl vor allem für Personen gilt, die In-Ear-Kopfhörer als unangenehm empfinden.

Auch nach längerer Zeit sollen die Kopfhörer dabei noch sicher „am“ Ohr sitzen, schreibt jedenfalls Anker: „Die aus innovativem, nicht verformbarem Hartschalenmaterial gefertigten Clip-On-Kopfhörer sind so konzipiert, dass sie ihre Form beibehalten, um einen gleichbleibend sicheren Sitz zu gewährleisten, egal wie oft Sie sie benutzen.“

Die Audio-Qualität können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, vermutlich wird uns Anker hier aber nicht enttäuschen. Die zuletzt vorgestellten Soundcore P40i In-Ears hatten ja einen 11 Millimeter großen Treiber, in den Soundcore C30i ist laut Hersteller-Angaben sogar ein 12 x 17 Millimeter großer Treiber verbaut. „In Verbindung mit einer titanbeschichteten Membran können Sie selbst beim Hören mit offenen Ohren einen lebendigen und klaren Klang genießen“, schreibt Anker.

Die Markteinführung soll bereits in den kommenden Wochen erfolgen, der Preis dürfte in Deutschland wohl bei rund 80 Euro liegen. Das ist definitiv etwas weniger als die 349,95 Euro, die Bose für seine Kopfhörer verlangt.

