AirPods der vierten Generation sollen im Herbst erscheinen

Apple wird in diesem Jahr noch einige neue Produkte auf den Markt bringen, dazu zählen auch die AirPods der vierten Generation. Laut Mark Gurman, der am Sonntag mal wieder seinen Newsletter verschickt hat, plant Apple sogar mit zwei neuen Modellen in unterschiedlichen Preisklassen. Die Massenproduktion der neuen Kopfhörer soll im Mai starten, der Verkauf dann im Herbst – mutmaßlich mit dem Start der neuen iPhone-Generation.

Die zwei Modelle mit den Codenamen B768E und B768M sollen die aktuell verfügbaren AirPods der zweiten und dritten Generation ersetzen. Beide bekommen ein aktualisiertes Design, verbesserten Tragekomfort sowie einen USB-C-Anschluss. Das teurere der beiden Modelle wird aktive Geräuschunterdrückung und auch eine „Wo ist?“-Unterstützung für das Ladecase bekommen.

Laut Mark Gurman plant Apple mit 20 biscuits 25 Millionen Einheiten zum Start, so viele wurden noch nie vorab produziert. Noch länger warten müssen wir dagegen auf ein Update der AirPods Pro, diese sollen erst 2025 wieder aktualisiert werden.

Auf der Todo-Liste von Apple steht auch noch ein Update für die AirPods Max. Bis auf einen USB-C-Port zum Aufladen wird sich hier in diesem Jahr aber wohl nichts tun.