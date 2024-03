Apple Account: Es gibt sogar ein eigenes Team

Wir haben uns seit etlichen Jahren an diesen Begriff gewöhnt: Apple ID. Doch anscheinend ist es Zeit für ein wenig frischen Wind, denn Apple arbeitet an einem neuen Namen für die gleiche Funktion. Nachdem im Februar bereits MacRumors über den neuen Apple Account berichtet hat, mischt sich nun auch Mark Gurman ein.

Laut dem Apple-Experten soll der neue Name noch in diesem Jahr kommen – sowohl auf Apples Webseite als auch in den nächsten großen Software-Updates. Gurman berichtet in seinem Newsletter, dass es in Cupertino sogar schon ein „Apple Account“-Team geben würde.

Warum und wieso es für eine mehr als zwei Jahrzehnte also Bezeichnung einen neuen Namen geben muss? Das ist bislang mehr als unklar. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen: Ob nun Apple ID, Apple Account oder meinetwegen auch Apple Konto – für uns dürfte sich in der Praxis quasi nichts ändern.