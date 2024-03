Eufy Mach V1i: Neuer Wischsauger ist günstiger als seine Vorgänger

Der Zubehör-Hersteller Anker hat ja bereits vor einer ganzen Weile einen Nass- und Trockensauger aus der Premium-Klasse an den Start gebracht: Den Eufy Mach V1 Ultra. Der ist mit allen nur denkbaren Extras ausgestattet, etwa einer Funktion für die Reinigung mit heißem Dampf. Einige Zeit später folgte dann mit dem Eufy Mach V1 ein günstigeres Modell, das ursprünglich für für 599 Euro verkauft wurde, aktuell bei Amazon aber nur noch 399 Euro kostet.

Nun scheint der Markstart in einer noch niedrigeren Preisklasse bevor zu stehen. Auf Amazon ist jedenfalls der Eufy Mach V1i aufgetaucht – in Nass- und Trockensauger für 349 Euro. Und damit die Preisdifferenz zum Eufy Mach V1 etwas großer ausfällt, gibt es beim V1i direkt einen 30 Euro Coupon. So landet man derzeit bei 319 Euro.

Leider kann ich euch noch gar nicht genau sagen, worauf man beim Eufy Mach V1i gegenüber dem darüber liegenden Modell verzichten muss. Die Produktbilder und auch die Beschreibung ist nahezu identisch. Nur eines habe ich bereits herausfinden können: Die Akkulaufzeit ist mit 30 gegenüber 45 Minuten etwas geringer, sie sollte für ein Gerät dieser Art aber immer noch ausreichend sein.

Wischsauger kaufen: Etwas Geduld könnte sich lohnen

Solltet ihr mit der Überlegung spielen, euch einen neuen Wischsauger zu kaufen, dann empfehle ich euch noch etwas Geduld. In den nächsten Tagen wird es sicherlich noch genauere Details direkt vom Hersteller geben.

Und auch andere Marken bereiten den Start neuer Nass- und Trockensauger vor. Von Dreame wird es Anfang April neue Produkte geben und auch von Roborock werden wir euch in Kürze noch einen Wischsauger ausführlich vorstellen. Und auch Dyson dürfte ja bald den washG1 auf den Markt bringen – vermutlich aber in einer ganz anderen Preisklasse.