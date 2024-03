Highlights der Woche: Mückenstiche, Wissensgeschichten, smartes Licht

Der Insektenstichheiler Heat it ist kompakt und quasi immer einsatzbereit, wenn das iPhone mit dabei ist. Einfach eingesteckt, erzeugt er Wärme und lindert den Juckreiz sofort. Die bisherige USB-C Version konnte nicht mit dem neuen iPhone 15 genutzt werden. Genau aus diesem Grund haben die Macher den neuen Heat it Pro vorgestellt, der weitere Verbesserungen im Gepäck hat. Das Design ist neu, die Kompatibilität mit dem iPhone 15 gegeben und die Finanzierung bei Kickstarter angelaufen. Ab 34 US-Dollar könnt ihr zuschlagen. Mehr Infos findet ihr im ausführlichen Artikel.

Clever Tonies im Test

Die Toniebox ist nicht mehr aus dem Kinderzimmer wegzudenken und mit den neuen Clever Tonies gibt es Figuren, die spannende GEO-Inhalte vermitteln. Wir haben die kleinen Wissensfiguren schon ausprobiert und angehört. Die Inhalte sind top, die Tonies selbst nicht mehr so detailverliebt wie die bekannten Figuren. Dafür sind die Clever Tonies etwas günstiger. Klickt euch gerne in unseren Test für weitere Infos.

Govee Neon Rope Light 2 ausprobiert

Der mit Matter ausgestattete Leuchtstreifen Govee Neon Rope Light 2 ist besonders flexibel und wird einfach mit Klebehalterung kreativ an der Wand montiert. In der Govee-App stehen zahlreiche Lichteffekte und Animationen bereit, allerdings könnt ihr auch eigene Effekte manuell anlegen und nutzen. Die Verarbeitung ist super, die Farbwiedergabe gut und mit Matter lässt sich der Leuchtstreifen auch mit Siri, Alexa oder Google nutzen. Klickt euch gerne in unseren Test.

