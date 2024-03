watchOS 10.4 behebt unkontrollierte Eingaben der Apple Watch

Im Februar haben wir berichtet, dass die neusten Computeruhren von Apple von sogenannten „Ghost-Touchs“ heimgesucht werden. Ein Softwarefehler hat dazu geführt, dass die betroffeneren Modelle, also die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2, selbstständig Touch-Eingaben ausführen. Sogar Apple hat sich dem Problem angenommen und in einer Mitteilung drauf hingewiesen, dass ein Bugfix-Update in Arbeit ist.

Betroffene Kunden und Kundinnen wurden angehalten einen Austausch der Uhr bei Apple zu beantragen oder eben auf das Update zu warten. Mit watchOS 10.4, das letzte Woche erschienen ist, sind die Probleme behoben und die unkontrollierten Eingaben auf der Apple Watch Geschichte. Im Update-Text zum Update heißt es: „Behebt ein Problem, das bei einigen Benutzern zu falschen Berührungen auf dem Display führt.“

Warum es zu den Problemen gekommen ist, verrät Apple nicht. Betroffene Nutzer und Nutzerinnen sollen das Update schnellstmöglich einspielen, zudem stopft das Update Sicherheitslücken, die von Angreifern schon aktiv ausgenutzt wurden.

War die Doppeltipp-Geste schuld?

Betroffen waren nur die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2, die die Doppeltipp-Geste unterstützen. Führt man Zeigefinger und Daumen zusammen, können Aktionen auf der Uhr ausgeführt werden, ohne den Touchscreen zu berühren. Ob die neue Eingabemöglichkeit mit der Problematik was zu tun hatte, ist spekulativ. Jedenfalls scheint watchOS 10.4 das Problem zu beheben.