Speedometer 3.0: Neues Browser-Benchmark-Tool von Apple

Welche Browser ist am schnellsten? Mit einem Benchmark-Tool lässt sich die Geschwindigkeit in diversen Tests ermitteln und Apple hat zusammen mit anderen Entwicklern Speedometer 3.0 vorgestellt, eine neue Version des Benchmark-Programms, das an die aktuellen Technologien angepasst wurde.

Apple beschreibt das Tool als „die bisher beste Methode zur Messung der Browser-Benchmark-Leistung“. Weiter heißt es: „Das WebKit-Team von Apple freut sich, Speedometer 3.0 vorzustellen, ein großes Update, das das Web von heute besser widerspiegelt. Es wurde von den Entwicklern aller wichtigen Browser-Engines gemeinsam entwickelt: Blink, Gecko und WebKit mit hunderten von Beiträgen von Unternehmen wie Apple, Google, Intel, Microsoft und Mozilla.“

Erstmals wurde Speedometer im Jahr 2014 zusammen mit dem Google Chrome-Team veröffentlicht, Version 3.0 ist hingegen durch eine branchenübergreifende Zusammenarbeit entwickelt worden, die von allen großen Browser-Engines unterstützt wird. Das Ziel der Entwicklung von Speedometer ist „ein gemeinsames Verständnis der Web-Performance zu schaffen, damit Verbesserungen vorgenommen werden können, um das Nutzererlebnis zu verbessern“, heißt es in der Ankündigung.

Speedometer 3.0 jetzt ausprobieren

Speedometer 3.0 kann über die Webseite www.browserbench.org/Speedometer3.0 abgerufen und gestartet werden. Es werden zahlreiche Tests durchlaufen, nach ein paar Minuten spuckt das Tool einen Mittelwert aus, wobei ihr euch die einzelnen Tests auch im Detail ansehen könnt. Mit Speedometer 3.0 könnt ihr die Geschwindigkeit eurer Browser messen, mehr Nutzen können aber Entwickler und Entwicklerinnen von Browser und Browser-Engines daraus ziehen.

In Speedometer 3.0 hat Safari auf dem Mac einen Wert von 21,1 erzielt, Chrome hat einen Wert von 26,3 ausgespuckt. Was ihr mit den Ergebnissen macht, bleibt euch überlassen. Aufgrund der Werte würde ich meinen Lieblingsbrowser jedenfalls nicht wechseln.