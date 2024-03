Anker Solix C800 Plus: Powerstation mit Licht geht in den Verkauf

Anker ist mit seiner Marke Solix im Bereich Energiemanagement, Powerstations und Balkonkraftwerke aktiv. Die erstmals im Januar auf der CES vorgestellt Powerstation Anker Solix C800 Plus (Amazon-Link) ist ab sofort erhältlich und wird zum Start mit 150 Euro Rabatt angeboten. Aktiviert den Coupon und bezahlt nur 549 Euro statt 699 Euro.

Die neue Powerstation ist mit 768 Wattstunden und LifeP04-Akkus ausgestattet und liefert eine Ausgangsleistung von guten 1.200 Watt. In der Spitze sind kurzzeitig auch mal 1.600 Watt möglich. Ihr könnt also nicht nur euer iPhone, iPad und Mac aufladen, sondern auch einen Wasserkocher oder eine Kaffeemaschine anschließen.

Es gibt 10 Anschlüsse

Insgesamt bietet die die Anker Solix C800 Plus 10 Anschlüsse, unter anderem gibt es drei herkömmliche 230 Volt Steckdosen, 1x USB-C mit 100 Watt, 1x USB-C mit 30 Watt, 2x USB-A mit 24 Watt sowie einen 120 Watt Kfz-Anschluss. Die Besonderheit der Plus-Version: Anker liefert zwei Taschenlampen und ein Stativ mit. Die kleine Lampen bietet 3 Lichtstärken und können auch direkt an der Powerstation befestigt werden. Eingeklappt, könnt ihr die Lampen im oberen Fach der Station verstauen und habt sie so immer mit dabei. Gut: Sie werden automatisch in der Station geladen, wenn diese eingeschaltet ist. Zusätzlich ist die Station per App angebunden und ihr könnt die wichtigsten Werte auslesen oder Ports per App fernsteuern.

Die Station könnt ihr dank HyperFlash per Netzkabel in nur 58 Minuten voll aufladen. Optional könnt ihr auch ein Solarmodul mit maximal 300 Watt anschließen und die Powerstation innerhalb von 2,3 Stunden auf 80 Prozent laden.

Die 10,9 Kilogramm schwere Anker Solix C800 Plus wird zum Start mit 150 Euro Rabatt verkauft und kostet nur 549 Euro statt 699 Euro. Im Bundle mit einem 100 Watt Solarpanel bezahlt ihr 698 Euro statt 948 Euro, das Set mit einem 200 Watt Solarmodul kostet 898 Euro statt 1.148 Euro. Die Variante Anker Solix C800 ohne Plus verzichtet auf die Taschenlampen und das Stativ und kann ebenfalls günstiger erworben werden.

Anker Solix C800 Plus kaufen

